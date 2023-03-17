EKONOMİ
17 Mart 2023 - 08:15

Yılın büyük kampanyası Fiat'tan geldi! O modelini 350 bin TL'ye satışa açtı: Sıfır araba arayanlar kaçırmayacak!

Doblo'nun fiyatlarının artması ile insanlar Fiat model araçlarda bir yeniye yönelmeye başladı. İşte Fiat Fiorino'nun sıfır araç fiyatları.

EKONOMİ
17 Mart 2023 - 08:15
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Yılın büyük kampanyası Fiat'tan geldi! O modelini 350 bin TL'ye satışa açtı: Sıfır araba arayanlar kaçırmayacak!
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Otomobil fiyatlarının artması üzerine, Fiat markası dikkatleri üzerine çekecek bir hamle daha başardı. Sıfır otomobil piyasasındaki zamların üstüne, hafif ticari araç sektöründe de büyük artışlar meydana geldi.

Fiat Doblo, zamlardan en çok etkilenmiş olan modellerden birisi. Geniş ailelerin bir numaralı tercih markası olan Doblo, son zamlarla birlikte pahalı statüsüne yükseldi. Bu durumu rahatsızlık ile karşılayanlar Fiat Fiorino modeline yönelmeye başladı.



Doblo’ya göre daha kompakt bir yapıya sahip olan araç, ciddi bagaj hacmi ve oturma alanı sunmaktadır. Modelin zengin versiyonu ile tüketiciler bol alternatifli bir seçenek havuzu da sunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda insanlar Fiat Fiorino satışlarına yönelmektedir.

Fiat Fiorino

Fiat Fiorino Combi 2023 Mart Sıfır Araç Fiyatları

• Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP Benzin – 353,900

• Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP Benzin – 364,900

• Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 Fire 77HP Benzin – 384,900

• Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG 365.900

• Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG 376.900

• Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG 396.900

• Fiat Fiorino Combi Pop 1.3 M.Jet 95HP 405.900

• Fiat Fiorino Combi Safeline 1.3 M.Jet 95HP 416.900

• Fiat Fiorino Combi Premio 1.3 M.Jet 95HP 436.900

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Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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