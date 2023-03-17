Yılın büyük kampanyası Fiat'tan geldi! O modelini 350 bin TL'ye satışa açtı: Sıfır araba arayanlar kaçırmayacak!

Otomobil fiyatlarının artması üzerine, Fiat markası dikkatleri üzerine çekecek bir hamle daha başardı. Sıfır otomobil piyasasındaki zamların üstüne, hafif ticari araç sektöründe de büyük artışlar meydana geldi. Fiat Doblo, zamlardan en çok etkilenmiş olan modellerden birisi. Geniş ailelerin bir numaralı tercih markası olan Doblo, son zamlarla birlikte pahalı statüsüne yükseldi. Bu durumu rahatsızlık ile karşılayanlar Fiat Fiorino modeline yönelmeye başladı.
Doblo’ya göre daha kompakt bir yapıya sahip olan araç, ciddi bagaj hacmi ve oturma alanı sunmaktadır. Modelin zengin versiyonu ile tüketiciler bol alternatifli bir seçenek havuzu da sunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda insanlar Fiat Fiorino satışlarına yönelmektedir.