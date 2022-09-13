MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 17:50

Yılın çiftinden düğün tarihi geldi! Merve Boluğur önce teklif aldı sonra düğün tarihi!

Magazin gündeminde günlerdir yer alan Merve Boluğur'un aldığı evlilik teklifi günümüzde hala konuşulmaktadır. 2 Eylül tarihinde sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan Boluğur, düğün tarihini duyurdu. Merve Boluğur ne zaman evleniyor? İşte, Boluğur ve Aydın'ın düğün tarihi haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 17:50
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Yılın çiftinden düğün tarihi geldi! Merve Boluğur önce teklif aldı sonra düğün tarihi!


Kariyerine oyunculuk sonrası şarkıcılık ile devam eden Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden sıklıkla gündeme gelirken yaptığı paylaşımlar ile de adından bahsettirmektedir. İkinci kez nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Boluğur aşk yaşadığı Mert Aydın ile evlenme kararı aldı. Merve Boluğur düğün tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde aldığı evlilik teklifi ile magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur sevgilisi DJ Mert Aydın dile dillere destan aşk yaşamaya devam ediyor. Evlilik yolunda ilk adımı tamamlayan çiftten düğün tarihi geldi. Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi ile paylaşım yapması üzerine "I said yes kocam" notunu paylaştı. 2 Eylül'de evlilik teklifi alan Merve Boluğur arayı soğutmadan 2 Ekim'de nikah masasına oturacağını açıkladı. İstanbul'da bir yalında gerçekleşecek nikah töreni için hazırlıklar başladı.



Kısa süre önce yeni aşklara yelken açan güzel oyuncunun karşısına DJ Mert Aydın çıkması üzerine aşklarını sergileyerek yaşadılar. Mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden eksik etmeyen Boluğur'dan şaşırtan evlilik kararı geldi.

Merve Boluğur ne zaman evleniyor?

Merve Boluğur'un ilk evliliği

Güzel oyuncu 2015 yılında dillere destan bir düğün töreni ile şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünya evine girdi. Fakat ikilinin arasında uyumsuzluklar neticesinde kısa süren evlilik 2017 senesinde son buldu. Bu evlilikten çocuğu olmayan ikili yollarını tamamen ayırdı.

Merve Boluğur kimdir, kaç yaşında?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu lise hayatını Nişantaşı Nuri Akın Anadolu lisesinde tamamladı. Kadir Has Üniversitesi'ni kazanan Boluğur hazırlık sınıfında kalması üzerine okulu bırakma kararı alarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.

Merve Boluğur'un yer aldığı yapımlar

2018 Gazino

2017 İçimdeki Fırtana

2011 - 2014 Muhteşem Yüzyıl

2011 - 2013 Kuzey Güney

2010 Küçük Sırlar

2009 Kül ve Ateş

2007 Aşk Yeniden

2006 Acemi Cadı

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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