Yılın çiftinden düğün tarihi geldi! Merve Boluğur önce teklif aldı sonra düğün tarihi!

Kariyerine oyunculuk sonrası şarkıcılık ile devam eden Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden sıklıkla gündeme gelirken yaptığı paylaşımlar ile de adından bahsettirmektedir. İkinci kez nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Boluğur aşk yaşadığı Mert Aydın ile evlenme kararı aldı. Merve Boluğur düğün tarihi ne zaman? Geçtiğimiz günlerde aldığı evlilik teklifi ile magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur sevgilisi DJ Mert Aydın dile dillere destan aşk yaşamaya devam ediyor. Evlilik yolunda ilk adımı tamamlayan çiftten düğün tarihi geldi. Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi ile paylaşım yapması üzerine "I said yes kocam" notunu paylaştı. 2 Eylül'de evlilik teklifi alan Merve Boluğur arayı soğutmadan 2 Ekim'de nikah masasına oturacağını açıkladı. İstanbul'da bir yalında gerçekleşecek nikah töreni için hazırlıklar başladı.
Kısa süre önce yeni aşklara yelken açan güzel oyuncunun karşısına DJ Mert Aydın çıkması üzerine aşklarını sergileyerek yaşadılar. Mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden eksik etmeyen Boluğur'dan şaşırtan evlilik kararı geldi.