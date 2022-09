Yılın çiftinden düğün tarihi geldi! Merve Boluğur önce teklif aldı sonra düğün tarihi!

Merve Boluğur'un ilk evliliği

Kariyerine oyunculuk sonrası şarkıcılık ile devam eden Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden sıklıkla gündeme gelirken yaptığı paylaşımlar ile de adından bahsettirmektedir. İkinci kez nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Boluğur aşk yaşadığı Mert Aydın ile evlenme kararı aldı. Merve Boluğur düğün tarihi ne zaman? Geçtiğimiz günlerde aldığı evlilik teklifi ile magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur sevgilisi DJ Mert Aydın dile dillere destan aşk yaşamaya devam ediyor. Evlilik yolunda ilk adımı tamamlayan çiftten düğün tarihi geldi. Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi ile paylaşım yapması üzerine "I said yes kocam" notunu paylaştı. 2 Eylül'de evlilik teklifi alan Merve Boluğur arayı soğutmadan 2 Ekim'de nikah masasına oturacağını açıkladı. İstanbul'da bir yalında gerçekleşecek nikah töreni için hazırlıklar başladı.Kısa süre önce yeni aşklara yelken açan güzel oyuncunun karşısına DJ Mert Aydın çıkması üzerine aşklarını sergileyerek yaşadılar. Mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden eksik etmeyen Boluğur'dan şaşırtan evlilik kararı geldi.Güzel oyuncu 2015 yılında dillere destan bir düğün töreni ile şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünya evine girdi. Fakat ikilinin arasında uyumsuzluklar neticesinde kısa süren evlilik 2017 senesinde son buldu. Bu evlilikten çocuğu olmayan ikili yollarını tamamen ayırdı.1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu lise hayatını Nişantaşı Nuri Akın Anadolu lisesinde tamamladı. Kadir Has Üniversitesi'ni kazanan Boluğur hazırlık sınıfında kalması üzerine okulu bırakma kararı alarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.2018 Gazino 2017 İçimdeki Fırtana 2011 - 2014 Muhteşem Yüzyıl 2011 - 2013 Kuzey Güney 2010 Küçük Sırlar 2009 Kül ve Ateş 2007 Aşk Yeniden 2006 Acemi Cadı