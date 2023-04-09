Yılın en büyük promosyon kampanyası duyuruldu! O banka tamı tamına 38.000 TL verecek: Başvurular patladı!

38 bin liralık promosyona imza atıldı! son dakika açıklaması Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden geldi. Açıklamada, imzaların üniversite personellerinin promosyonu için atıldığı belirtildi.
Son zamanlarda, hem düşük hem de yüksek promosyon teklifleriyle ilgili sürekli haberler geliyor. Geçen yıl 40 bin lira sınırını aşan promosyonlar bu yıl 40 bin lirayı göstermedi. Ancak haber, son dönemde imzalanan en yüksek promosyon sözleşmesi olarak verildi. Aydın Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasında, Yapı kredi Bankası ile 4 yıllık promosyon sözleşme imzalandığının altı çizildi.
Banka, Yapı Kredi'den 4 yıllık maaş aldıktan sonra her çalışanına 38 bin lira promosyon ücreti ödüyor. Konuyla ilgili üniversiteden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Üniversitemize bağlı birimler için 4 yıl süre ile düzenlenen banka promosyon ihalesi Üniversitemiz Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş başkanlığında oluşturulan ihale komisyonu tarafından Rektörlük Binası Senato Salonu’nda Sendika temsilcilerinin de izleyici olarak bulunduğu ve sürecin açık olarak paylaşıldığı bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Toplam 7 Bankanın katıldığı ihale sonucunda 5 banka ihale sürecinden çok düşük bedellerde çekilmiş ve kalan 2 banka arasında en yüksek bedel 38 Bin TL ile Yapı Kredi Bankası tarafından verilmiştir. 4 yıllık süreyi kapsayan ihale sonucunda durum Komisyon üyelerince Rektörlük makamına arz edilmiş ve gerekli yasal süreç başlatılmıştır"