Finans
10 Nisan 2023 - 23:45

Yılın en büyük promosyonu geldi! Banka imzayı attı: Tek seferde 41.350 TL promosyon verecek!

2023 senesinde de bankalar promosyon kampanyalarına devam ediyor. Birbirleriyle yarış haline giren bankalar yeni promosyon ödemelerini de açıkladı. Yeni duyuru Halkbank yetkilileri tarafından duyuruldu. İşte detaylar.

Finans
10 Nisan 2023 - 23:45
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Yılın en büyük promosyonu geldi! Banka imzayı attı: Tek seferde 41.350 TL promosyon verecek!
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Bankalar bazı kurumlarla anlaşma yaparak, kurumda çalışan personellere promosyon ödemesi sağlıyor. Bu amaçla bir çok kurum bu kampanyadan yararlandı. Bu kez de İstanbul Üniversitesi Halkbank iş birliği duyuruldu. Çalışanlara promosyon ödemesi verilecek. Ayrıntılar yazının devamında.

halkbank promosyon

HALKBANK - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ



İstanbul Üniversitesi, Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, çalışanlara Halkbank tarafından promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi'nin önceki dönemden kalan 2029-2023 senelerini içerisine alan Halkbank ile bir anlaşması vardı. Fakat ekonominin olumsuz yönde hareket etmesi, enflasyon oranlarının her geçen gün artması sebebi ile bu anlaşmanın gözden geçirilmesi kararı alındı.

halkbank promosyon

 Eğitim-Sen'in 2022 senesi Ağustos ayında Rektörlüğe bildirdiği talep ile banka ile maaş promosyonunun yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar sonuç vermedi ve daha sonra İstanbul Üniversitesi, 4 sendika ve kurum yetkilileri ile oluşturulan komisyonun takipte bulunduğu ihale ile Halkbank'ın teklifi onay aldı. Halkbank'ın teklifine göre, aylık 861,46 TL promosyon sağlanacak. Bu durumda üniversitede çalışan personeller 4 yıllık 41.350 TL ödeme yapılacağı açıklandı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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