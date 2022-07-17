Yılın transferi resmi olarak gerçekleşti! Robert Lewandowski Barcelona renklerine bağlandı

Alman kulüp Bayern Münih'te top koşturan Polonya asıllı santrafor Robert Lewandowski, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Bir süredir peşinde olduğu Barcelena ile görüşmeler sağlayan Lewandowski, gelen teklifi kabul etti ve transfer işlemleri başlatıldı. 2012 yılından veri Almanya Futbol Ligi'nin güçlü takımı Bayern Münih formasını giyen Lewandowsk, İspanya La Liga'nın en iyi takımlarından virisi olan Barcelona’nın renklerine bağlandı.
Robert Lewandowski'nin Barcelona transferi resmi olarak gerçekleşti
Yeni sezonda bomba gibi bir kadro planlaması yapan ve bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Katalan devi Barcelon, uzunca bir süredir peşinde olduğu ve büyük çabalar gösterdiği yıldız isim Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı. Barcelona kulübünden yapılan açıklamada Lewandowski ile ilgili Bayern Münih'le prensip anlaşması yapıldığını açıkladı. Polonyalı santroforun sağlık kontrolleri sonrasında resmi olarak sözleşmeye imza atacağı duyurulurken Barcelona'nın transfer için Bayern Münih kulübüne 45+5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. 33 yaşındaki başarılı oyuncunun 3 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.