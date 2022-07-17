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17 Temmuz 2022 - 01:08

Yılın transferi resmi olarak gerçekleşti! Robert Lewandowski Barcelona renklerine bağlandı

Barcelona'nın uzun zamandır takımda yer almasını istediği ve büyük çabalar gösterdiği Polonyalı santrafor Robert Lewandowski, resmi olarak transfer oldu. Lewandowski'nin transfer haberini eski takımı Bayern Münih duyurdu.

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17 Temmuz 2022 - 01:08
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Yılın transferi resmi olarak gerçekleşti! Robert Lewandowski Barcelona renklerine bağlandı


Alman kulüp Bayern Münih'te top koşturan Polonya asıllı santrafor Robert Lewandowski, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Bir süredir peşinde olduğu Barcelena ile görüşmeler sağlayan Lewandowski, gelen teklifi kabul etti ve transfer işlemleri başlatıldı. 2012 yılından veri Almanya Futbol Ligi'nin güçlü takımı Bayern Münih formasını giyen Lewandowsk, İspanya La Liga'nın en iyi takımlarından virisi olan Barcelona’nın renklerine bağlandı.

Robert Lewandowski Barcelona

Robert Lewandowski'nin Barcelona transferi resmi olarak gerçekleşti



Yeni sezonda bomba gibi bir kadro planlaması yapan ve bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Katalan devi Barcelon, uzunca bir süredir peşinde olduğu ve büyük çabalar gösterdiği yıldız isim Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı. Barcelona kulübünden yapılan açıklamada Lewandowski ile ilgili Bayern Münih'le prensip anlaşması yapıldığını açıkladı.

Polonyalı santroforun sağlık kontrolleri sonrasında resmi olarak sözleşmeye imza atacağı duyurulurken Barcelona'nın transfer için Bayern Münih kulübüne 45+5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. 33 yaşındaki başarılı oyuncunun 3 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.

Robert Lewandowski Barcelona

Lewandowski'den Bayern Münih'e baskı!

Polonyalı yıldız oyuncunun son 24 saat içerisinde Bayern Münih yönetimine yoğun olarak baskı yaptığı ve Barcelona’dan gelen teklifin kabul etmeleri yönünde büyük çaba sarf ettiği söylendi. Bavyera ekibiyle toplamda 374 karşılaşmaya çıkan Lewandowski'nin çıktığı maçlarda 344 gol kaydettiği biliniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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