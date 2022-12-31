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31 Aralık 2022 - 15:22

Yıllanmış şarap misali. Dün 38. yaş gününe ayak basan LeBron James, gece mesaiye kalktı ve görevini yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ayos Konyaspor Basketbol, evinde Galatasaray Nef'i mağlup etti. Ev sahibi takımda Jordan Morgan, attığı 26 sayıyla maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.

SPOR
31 Aralık 2022 - 15:22
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Yıllanmış şarap misali. Dün 38. yaş gününe ayak basan LeBron James, gece mesaiye kalktı ve görevini yaptı


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Ayos Konyaspor Basketbol ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi.  Mücadele Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynandı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı. Ev sahibinde 26 sayı atan Jordan Morgan, maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Deplasman ekibinde 23 sayı atan Tyrus McGee'nin performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Çekişmeli geçen maçın ilk çeyreği 23-19 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ilk yarısı da konuk Galatasaray Nef'in 42-36 üstünlüğüyle geçildi. Konyaspor, ikinci yarı oyuna biraz daha ağırlığını koydu ve üçüncü çeyrek Galatasaray'ın yalnızca 2 sayı üstünlüğüyle 53-51 bitti. Büyük heyecana sahne olan maçın son anlarında ev sahibi ekipten Alex Perez, Jordan Morgan ve Rasheed Sulaimon mücadeleye ağırlığını koydu ve ev sahibi ekip maçtan 76-73 galip geldi. Dee Bost'un son saniyede denediği üç sayılık isabetsiz oldu ve Galatasaray Nef maçı uzatmaya götürme şansını elinden kaçırdı.



Galatasaray Nef'in 4 maçlık galibiyet serisi Konya'da son buldu. Galatasaray Nef, son olarak İspanya’nın Fuenlabrada takımının formasını giyen 213 cm boyundaki Sırp uzun oyuncu Dušan Ristić’i kadrosuna ekledi. Ristić, takımla birlikte Konya'ya seyahat etmesine rağmen maç kadrosunda kendine yer bulamadı ve mücadelede forma giyemedi. Sarı kırmızılılar 14. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Yeşil beyazlı ekip ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor deplasmanına çıkacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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