Yıllanmış şarap misali. Dün 38. yaş gününe ayak basan LeBron James, gece mesaiye kalktı ve görevini yaptı













Kimilerine göre tarihin en iyisi, kimilerine göre nefret objesi. Ancak gerçek şu ki basketbolun son 20 senesinde en çok konuşulan oyuncu LeBron James. 2000'li yılların başından beri hayatımızda ve dün kariyerinin sonunda kesinlikle hatırlayacağımız bir performansa imza attı.Kral, dün gece Atlanta Hawks karşısında tarihi bir maç çıkardı. 38 yaşına basmasına rağmen 20'lik gençlere taş çıkaran James, 47 sayıyla inanılmaz bir gece geçirdi. 18/27 saha içi isabetiyle oynayan Los Angeles Lakers'ın süperstarı; 10 ribaund, 9 asist ve 1 blokla istatistik kağıdını süsledi. Maçın son çeyreğindeki bir pozisyonda pota altında ekmeğini adeta taştan çıkardı. Sonrasındaki hırsı ise herkese örnek olması gereken cinstendi. NBA'de 20. sezonunu geride bırakmasına rağmen iştahıyla 5. yüzüğün peşinde olduğunu ve kolay kolay da bu işin arkasını bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Yıllar geçiyor, takvim yaprakları bir bir çöp oluyor ama o basketbol sahnesinden silinmiyor. NBA'de ilk sezonunda dünyaya gelen bebekler artık ehliyet alabiliyor, üniversitede öğrenim hayatlarına devam ediyor. Kim bilir, belki de o jenerasyon çocuklarını kucağına aldığında LeBron hâlâ parkede olur ve kırmadığı rekorların peşinde olur. Bunlar tabii ki hayal ama söz konusu isim LeBron olunca düşündürmüyor da değil.