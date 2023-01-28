Yıllar önce veda eden o kanal geri dönüyor! Herkesin severek takip ettiği CNBC-e'den geri dönüş sinyali! İşte yeni yayın tarihi













CNBC-E TÜRKİYE’YE YENİDEN DMNÜYOR MU?

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞMEDİ

2015 yılında sona eren CNBC-e'nin yayına devam etme iddiası sosyal medya hesaplarında en çok aranan konulardan biri oldu. Artık ana akım medya olarak kabul edilen tanınmış TV kanallarının yanı sıra, Türkiye'de birçok TV kanalı yayın yapmaktadır. Bu bağlamda, yabancı kaynaklardan yayın yapan TV istasyonlarının sayısı oldukça azdır. Özellikle 2000'li yılların başını hatırlayan izleyiciler bu organizasyonlardan birisi olan CNBC-e'nin Türkiye'den çekilme kararı ile ilgili şoke olmuşlardı.CNBC-e, çizgi filmden yabancı dizilere kadar çok sayıda yapımı bir araya getiriyordu. Merlin, Goossip Girl, The O.C. gibi eserlerin Türkiye'deki yayınlarını devralarak hafızalara kazınan CNBC-e filmi orijinal dilinde dublaj yapılıp yayınlandı ve oldukça da iddialıydı. CNBC-e, Türkiye'den çekildiğinde birçok televizyon izleyicisini kızdırmıştı. Son dönemlerde ise yenide geri dönüş sinyali ortaya atılırken iddiaların perde arkasının yavaş yavaş ortaya çıktığı görüldü.Bugünün TV izleyicileri, TV kanalları olarak olduğundan çok daha fazla seçeneğe sahip olmalarına rağmen TV'de hiçbir şey zevklerini yakalayamıyor. Bundan dolayı sürekli aynı yapımları izlemekten sıkılan izleyicilere oldukça alternatifli yapımlar sunan CNBC-e'nin Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı söyleniyor.Ani bir kararla Türkiye pazarından çıkma kararı alan CNBC-e, rengarenk logosuyla herkesin hafızasına kazındı. CNBC-e'nin Türkiye'ye dönüşünden birçok kişi söz etse de CNBC-e'nin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak sektördeki bazı kaynaklar, CNBC-e'nin geri dönmeye hazır olduğunu doğruladı.Kasım 2015'te Türkiye'deki yayın faaliyetlerine son veren CNBC-e'nin yeniden Türkiye pazarına girmesi elbette pek çok izleyiciyi heyecanlandırdı. Bu nedenle CNBC-e'nin yeni sezonunu merak eden vatandaşlar ajansın açıklamasını beklemeye başladı. CNBC-e, sekiz yıllık bir aradan sonra Türk izleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor ve Mayıs ayında ekranlara geri dönecek. Ancak CNBC-e'nin geri dönüş tarihinin henüz netlik kazanmadığının altını çizmek gerekiyor.