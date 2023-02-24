MAGAZİN
24 Şubat 2023 - 15:55

Yıllar sonra aşk orucunu bozan Çağla Şıkel fena yakalandı! Yeni sevgilisiyle ilk görüntüsü şaşırttı

Ünlü isimlerin aşk dedikoduları sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Peki Çağla Şikel ile aşk iddiası olan isim kim? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
24 Şubat 2023 - 15:55
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Yıllar sonra aşk orucunu bozan Çağla Şıkel fena yakalandı! Yeni sevgilisiyle ilk görüntüsü şaşırttı
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İnternette ve sosyal medya üzerinde ünlü isimlerin aşk dedikoduları merakla takip ediliyor. Peki Çağla Şikel kiminle aşk yaşıyor? Aşk iddialarını kabul etti mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞLA ŞİKEL AŞK İDDİALARI

Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde ünlü avukat Nail Gönenli ile Kuruçeşme'de bir mekanda eğlenirken görüntülenmişti. Görüntülenen çift aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama yapmadı. 44 yaşında olduğu bilinen Çağla Şikel, Emre Altuğ ile evliliklerini sonlandırdıktan sonra özel hayatını hep saklı yaşamayı tercih etmiş ve aşk iddiaları ile gündeme gelmemeyi tercih etmişti. Hakkında birçok aşk iddiası çıksa da Çağla Şikel konularla ilgilenmemiş ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya devam etmişti. 



Çağla Şikel Nail Gönenli Aşk İddiaları

Ancak Çağla Şikel ve Nail Gönenli muhabirler tarafından görüntülenmeye devam ediyor. Çağla Şikel ile avukat Nail Gönenli ilk olarak Kuruçeşme'de görüntülenmiş ancak konu ile ilgili bir açıklama yapmamışlardı. İkili geçtiğimiz günlerde yine bir mekanda eğlenirken görüntülendiler. Aynı günlerde Çağla Şikel ile Nail Gönenli Emirgan'da bulunan evlerine girerken görüntülendiler. Çağla Şikel sorulan aşk iddialarını yanıtsız bırakırken Nail Gönenli muhabirlere tepki gösterdi. Evlerine girmeye çalıştıklarını, evin içine kadar girmeyeceklerini düşündüğünü belirtti. Nail Gönenli ve Çağla Şikel arasındaki aşk iddiaları ile ilgili ikiliden henüz bir yalanlama ya da doğrulama haberi gelmedi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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