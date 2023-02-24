Yıllar sonra aşk orucunu bozan Çağla Şıkel fena yakalandı! Yeni sevgilisiyle ilk görüntüsü şaşırttı







ÇAĞLA ŞİKEL AŞK İDDİALARI







İnternette ve sosyal medya üzerinde ünlü isimlerin aşk dedikoduları merakla takip ediliyor. Peki Çağla Şikel kiminle aşk yaşıyor? Aşk iddialarını kabul etti mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde ünlü avukat Nail Gönenli ile Kuruçeşme'de bir mekanda eğlenirken görüntülenmişti. Görüntülenen çift aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama yapmadı. 44 yaşında olduğu bilinen Çağla Şikel, Emre Altuğ ile evliliklerini sonlandırdıktan sonra özel hayatını hep saklı yaşamayı tercih etmiş ve aşk iddiaları ile gündeme gelmemeyi tercih etmişti. Hakkında birçok aşk iddiası çıksa da Çağla Şikel konularla ilgilenmemiş ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya devam etmişti.Ancak Çağla Şikel ve Nail Gönenli muhabirler tarafından görüntülenmeye devam ediyor. Çağla Şikel ile avukat Nail Gönenli ilk olarak Kuruçeşme'de görüntülenmiş ancak konu ile ilgili bir açıklama yapmamışlardı. İkili geçtiğimiz günlerde yine bir mekanda eğlenirken görüntülendiler. Aynı günlerde Çağla Şikel ile Nail Gönenli Emirgan'da bulunan evlerine girerken görüntülendiler. Çağla Şikel sorulan aşk iddialarını yanıtsız bırakırken Nail Gönenli muhabirlere tepki gösterdi. Evlerine girmeye çalıştıklarını, evin içine kadar girmeyeceklerini düşündüğünü belirtti. Nail Gönenli ve Çağla Şikel arasındaki aşk iddiaları ile ilgili ikiliden henüz bir yalanlama ya da doğrulama haberi gelmedi.