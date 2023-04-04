Yıllar sonra ekrana dönen Kurtlar Vadisi Kaos'tan ilk görüntü! Efsane geri dönüyor: Hayranları gözlerine inanamadı!

Bir dönem oldukça izlenen ve büyük bir hayran kitlesi olan Kurtlar Vadisi hakkında önemli gelişmeler meydana geldi. Uzun yıllar Show TV'de yayınlanan ve büyük bir kitle tarafından sevilen Kurtlar Vadisi, aradan geçen zamana rağmen günümüzde de oldukça popüler. Polat Alemdar ve Memati başta olarak dizinin karakterleri hala sosyal medyada sık sık gündem olmakta. Başrolde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı dizi için açıklamalarda bulunan Necati Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" şeklinde konuşmuştu.
Hangi ünlü isimler kadroya dahil olacak?
Yapılan haberlere göre yeni sezonda Nejat İşler, Kenan İmirzalıoğlu ve Aras Bulut İynemli yüksek olasılıkla dizide yer alacak. İddialara göre, ilk bölüm 19 Ocak Perşembe saat 20.00'de yayınlanacak. Gelen iddialara göre Teşkilat dizisinin Serdar'ı olarak bilinen Çağlar Ertuğrul, Kurtlar Vadisi Pusu 'da başrol olarak bulunacak. Bu haber Teşkilat hayranlarında büyük sevince neden olmuştu. Kurtlar Vadisi'nin ardından herhangi bir projede yer almayan Necati Şaşmaz, önceki aylarda usta sanatçı Mazhar Alanson'un televizyon programına katılarak seti çok özlediğini, bu dizinin kendisi ve izleyicileri için ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirmişti. "Hazırlıklar tamam" müjdesi de oyuncu tarafından verilmişti. Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun da hayranlarını sevince boğacak haberi verdi. Memati karakteri de dizi ile birlikte ekranlara dönüyor. Ancak henüz diziye nasıl dahil olacağı bilinmemekte. Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.