









TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMASI GELİYOR







Yıllarca biriken borçlar tek kalemde silinecek: Meclis düğmeye bastı! Bunu yapmak şart! TBMM'de 2 bin TL altında bulunan borçların silinmesi ve bazı borçların yasalaşmasına dair görüşülen konular var. Borç yapılandırma işlemi adı altında yapılan görüşmelerde iyi sonuçlar çıkıyor. Vatandaşı memnun edecek sonuçlar ise oldukça merak ediliyor. Borçlarınız kapatılacak, taksitlendirilecek. İşte sürece ilişkin detaylar...Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihin en büyük borç yapılandırması konuşulmaya başlandı. Düzenleme bu hafta yasalaşacak. Bu yasaya göre vatandaşları ilginç sürprizler bekliyor. Borcu olanlar ve ödemekte güçlük çekenlerin biraz olsun rahatlatacak plana göre çok merak edilen ayrıntılar haberimizde olacak. İşte o merak edilen ayrıntılar...Bu hafta içi yasalaşacağı öngörülen Vergi Daireleri'ne olan borçlar sıfırlanacak. Açıklananlara göre Vergi Dairesi'ne 2 bin TL'nin aşağısında borcu bulunanların borçları silinecek. Sigorta primleri, geçiş ücret cezaları, öğrenim kredileri gibi borçlar silinecek. Ya da bu borçların 2 bin TL'den yüksek olması halinde taksitle ödeme imkanı sağlanacak. Ayrıca başkaca düzenlemelerde bulunuyor. Borç yapılandırması kapsamında borçların tamamı ödendiğinde ÜFE miktarının %90'ndan vazgeçileceği belirtildi. İdari para cezaları için yapılan düzenlemede ise; eğer idari para cezaları peşin ödenirse asıl alacak tutarından % 25 indirim yapılacağı belirtildi. Vatandaşların ölümlü, taksirli kazalar, aday sürücülük ihlalleri, alkolden kaynaklı yenmiş cezalardaki ceza puanlarının da silineceği belirtildi. Bu kanundaki amacın ne olduğu ise belirtilmedi.