Yıllarca birikmiş borcunuz olabilir! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

İnsanlar internet üzerinden birikmiş borçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. En çok merak edilen konulardan biri de GSS borcu olarak belirlendi. Peki GSS borçları nasıl öğrenilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GSS BORÇLARINIZI KONTROL EDİNE-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra arama kısmından Genel Sağlık Sigorta Borcu Sorgulama yazılması gerekiyor. Borç durumlarını burada sorguladıktan sonra kolaylıkla ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ödenmeyen borçlara yüklü miktarda faiz eklenmesi yapılıyor.
Ödeme işlemlerinizi de e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceğiniz gibi banka ATMleri üzerinden de yapabiliyorsunuz. E-Devlet sistemi üzerinden ödeme yapacak kişilerin SGK sayfasına girmesi ve ödemesini yapması gerekiyor. Herkesin borç tutarları farklı olduğu için geç kalmadan e-Devlet sistemi üzerinden borç sorgulamalarını yapması gerekiyor çünkü ödenmeyen ve yapılandırılmayan borçlara faiz ekleniyor.