Finans
22 Şubat 2023 - 07:45

Yıllarca birikmiş borcunuz olabilir! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Vatandaşlar için yeni bir uyarı daha yapıldı. Son gelen haberlere göre vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden borçlarının birikip birikmediğini kontrol etmesi gerekiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Finans
22 Şubat 2023 - 07:45
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Yıllarca birikmiş borcunuz olabilir! e-Devlet'ten hemen sorgulayın


İnsanlar internet üzerinden birikmiş borçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. En çok merak edilen konulardan biri de GSS borcu olarak belirlendi. Peki GSS borçları nasıl öğrenilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GSS BORÇLARINIZI KONTROL EDİN

E-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra arama kısmından Genel Sağlık Sigorta Borcu Sorgulama yazılması gerekiyor. Borç durumlarını burada sorguladıktan sonra kolaylıkla ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ödenmeyen borçlara yüklü miktarda faiz eklenmesi yapılıyor. 



GSS Borçlarınızı Geç Kalmadan Sorgulayın

Ödeme işlemlerinizi de e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceğiniz gibi banka ATMleri üzerinden de yapabiliyorsunuz. E-Devlet sistemi üzerinden ödeme yapacak kişilerin SGK sayfasına girmesi ve ödemesini yapması gerekiyor. Herkesin borç tutarları farklı olduğu için geç kalmadan e-Devlet sistemi üzerinden borç sorgulamalarını yapması gerekiyor çünkü ödenmeyen ve yapılandırılmayan borçlara faiz ekleniyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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