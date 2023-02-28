Finans
28 Şubat 2023 - 20:00

Yıllarca boştan yere para ödemiş olabilirsiniz! Başvuranlara SGK toplu para ödeyecek

SGK üzerinden toplu şekilde para alabileceğiniz imkan sunuldu. EYT yasasıyla beraber emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, sigorta prim ödemeleri üzerinden soruşturmaya başladı. emeklilik yaşını dolduran, hatta emeklilik yaşını çoktan geçen çalışanlar SGK üzerinden prim iadesi için harekete geçti. SGK prim iadesi nasıl alınır, şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Finans
28 Şubat 2023 - 20:00
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Yıllarca boştan yere para ödemiş olabilirsiniz! Başvuranlara SGK toplu para ödeyecek
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O şartlara uygun olan herkese SGK toplu ödeme yapacağını duyurdu. SGK prim ödemeleri milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konu haline gelirken yaşı olduğu halde yeterli prim gününe sahip olmayan vatandaşlara toplu prim ödemesi yapılacak. Peki, kimler toplu prim ödemesinden yararlanabilecek? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

SGK PRİM NASIL HESAPLANIR

SGK'ya brüt ücretin yaklaşık yüzde 34,5'i oranında prim yatırılırken bununda beraber emeklilik için sigortalı olan kişinin adına yatırılmış olan prim tutarı SSK'lı çalışanlarda yüzde 15 Bakur'lularda ise yüzde 20 üzerinden hesaplamaya koyulur.



Yaşın dolmasıyla beraber emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısı dolduramayanlar bağlı oldukları sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne yazılı talepte bulunarak prim iadelerini toplu şekilde temin eder.

SGK'ya gerçekleşen ödemelerde işveren payı, işçi payı ve işsizlik sigortası fonu için ödenen paylar yer alırken bunun için sadece çalışandan kesilmiş olan primlerin ödemesi yapılır.

SGK prim iadesi

SGK PRİM İADESİ ALABİLECEK KİŞİLER

SGK üzerinden iki farklı prim iadesi alınabilir. İlki yaşını ve yılını doldurduğu halde prim günü dolmayanlara yapılan toplu prim iadesiyle beraber ikincisi ise birden fazla işverenden maaş alıp asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç alanlar toplu şekilde iade edilebilir.

-SGK'dan dul veya yetim aylığı almamak

-SGK üzerinden 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmıyor olmak

-Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamak

-SGK üzerinden ''Toptan ödeme talebi'' hizmetinden yararlanarak tek bir başvuru işe işlemleri tamamlayabilirsiniz.

4A yani SSK'lı işçiler 2008'den önceki primleri geri alabilirler. Hem işçi payını hem işveren payını geri alınabilir. 2008 yılınan sonra sigortası başlayan işçilere ise işçi payını geri alabilme şansı tanımlanır. 4B, yani BAĞ-KUR bünyesindeki vatandaşlara ise, herhangi bir tarihe bakılmadan primlerin iadesi gerçekleşir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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