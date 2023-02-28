Yıllarca boştan yere para ödemiş olabilirsiniz! Başvuranlara SGK toplu para ödeyecek

O şartlara uygun olan herkese SGK toplu ödeme yapacağını duyurdu. SGK prim ödemeleri milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konu haline gelirken yaşı olduğu halde yeterli prim gününe sahip olmayan vatandaşlara toplu prim ödemesi yapılacak. Peki, kimler toplu prim ödemesinden yararlanabilecek? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
SGK PRİM NASIL HESAPLANIRSGK'ya brüt ücretin yaklaşık yüzde 34,5'i oranında prim yatırılırken bununda beraber emeklilik için sigortalı olan kişinin adına yatırılmış olan prim tutarı SSK'lı çalışanlarda yüzde 15 Bakur'lularda ise yüzde 20 üzerinden hesaplamaya koyulur.
Yaşın dolmasıyla beraber emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısı dolduramayanlar bağlı oldukları sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne yazılı talepte bulunarak prim iadelerini toplu şekilde temin eder. SGK'ya gerçekleşen ödemelerde işveren payı, işçi payı ve işsizlik sigortası fonu için ödenen paylar yer alırken bunun için sadece çalışandan kesilmiş olan primlerin ödemesi yapılır.