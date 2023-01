Yıllarca boşuna çöpe atmışız! Kabuğu ciltte botoks etkisi yapıyor: Kremlere binlerce lira dökmenize gerek kalmadı

BOTOKS İŞLEMLERINE BOŞUNA PARA VERMEYIN! ÇÖPE ATTIĞINIZ MEYVE KABUKLARI İLE CILDINIZI BAŞTAN YARATABILIRSINIZ!

Genetik, beslenme, uyku düzeni, sigara ve alkol tüketimi, takviyeler, ilaçlar ve daha pek çok faktör cildimizin görünümünü doğrudan etkileyebilir. Yaşlandıkça ortaya çıktığı düşünülen cilt renklenmeleri ve kırışıklıklar gençlerde de ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yüz ifadelerinden kaynaklanan kırışıklıklar, kişinin aynada kendisine bakmaktan bile keyif alamamasına neden olabiliyor. Cildin durumu birçok faktörden etkilenir, bu nedenle bu faktörlerin farkında olmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye çalışmak önemlidir.Son zamanlarda özellikle sosyal medya platformlarının popülaritesi ile birlikte pek çok kişi beğenilmeyi istemek, uygulamalardaki filtrelenmiş görüntüler gibi görünmek gibi çeşitli istekler geliştirmiştir. Bu durum kozmetik işlemlere, özellikle Botox enjeksiyonlarına olan talebin artmasına ve doğal görünümden uzaklaşmaya yol açmıştır. Botoks, kısa ömürlü olmaları ve işlemin sonuçlarının, uygulayıcının profesyonelliğine ve kullanılan malzemelerin kalitesine bağlı olması nedeniyle cildi tanınmaz hale getirebileceği için genellikle "minör rötuşlar" olarak adlandırılır. Botox'un etkilerinin doğal yöntemlerle de elde edilebileceğine dikkat çeken uzmanlar, belli bir meyvenin her evde bulunabilen özelliklerini öne çıkarıyor.Bir kadının TikTok'ta yıllarca botoksa doğal bir alternatif olarak muz kabuğu kullandığı iddiası viral oldu. Muz kabuğunun içini yüzüne sürerken görülen kadın, bu yöntemin cildinde botoks benzeri doğal bir etki yaratmak için "iğrenç ama çok etkili" olduğunu iddia ediyor. Bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt olmadığını ve cildinizde herhangi bir yeni yöntem denemeden önce dermatoloğa danışmanız önemlidir.TikTok'ta muz kabuğu kullanımı popüler bir konu olmaya devam ederken dermatologların da bu yöntemi önerdiği bildirildi. Dermatologlar geçtiğimiz günlerde bir makale yayınladılar ve muz kabuklarının cilt ile temas ettiğinde yaşlanmayı geciktirici faydaları olabileceğinden bahsediyorlar. Bununla birlikte, bu araştırmanın henüz başlangıç ​​aşamasında olduğunu ve bu yöntemin etkinliğini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmek önemlidir. Ek olarak, cildinizde yeni yöntemler denemeden önce bir dermatoloğa danışmak her zaman önemlidir.Uzmanlar ayrıca muz kabuklarının hafif dolgunluk etkisine sahip olduğundan ve dairesel hareketlerle uygulanan boş kabuğun düzenli kullanımının etkilerini ortaya çıkarabileceğinden bahsetmiştir. Ancak, bu yöntemin bilimsel olarak kanıtlanmadığını ve bu yöntemin güvenliğini ve etkinliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu akılda tutmak önemlidir. Ayrıca, bu yöntemin profesyonel tedavilerin yerine geçmediğini ve herhangi bir yeni yöntemi denemeden önce bir dermatoloğa danışmanın daha iyi olduğunu belirtmek önemlidir.Uzmanlar, muz kabuklarının A Vitamini açısından zengin olduğuna dikkat çektiler ancak uzun süreli kullanımın ciltteki nemi hapsedip gözenekleri tıkayarak sivilce ve diğer cilt sorunlarına yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundular. Potansiyel yan etkilerin farkında olmak ve yeni yöntemler denerken her zaman dikkatli olmak önemlidir. Bazı kişilerin belirli bileşenlere alerjisi olabileceğinden, özellikle hassas bir cildiniz varsa, herhangi bir yeni ürünü cilde uygulamadan önce bir yama testi yapmak önemlidir. Cildiniz için yeni bir yöntem denemeden önce bir dermatoloğa danışmak her zaman daha iyidir.