Yıllarca cebinizden fazla para çıkmış! SGK duyurdu: O kişilere 4500 TL toplu para ödenecek! Paranız havaya gitmesin







SGK 4.500 TL ÖDEME YAPILACAĞINI DUYURDU! PEKİ KİMLER FAYDALANABİLİR?







ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI AÇIKLANDI:

SGK duyurdu! 4.500 TL ödeme yapılacak. İşte detaylar...Cenaze yardımı başvuruları hız kesmeden devam ediyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından gerçekleştirilen ödemeler, yetkilendirilen kurum yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Bu yıl verilen cenaze ödeneği 1250 TL olup merhum kişinin yakınlarına ödeniyor. Merakla beklenen sorunun cevabı ise şu: Cenaze yardımı için nereye başvurulur? Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı veya Sosyal Sigortalar Kurumu'nu arayabilirsiniz."Ölümle birlikte hayat devam ediyor! Vefat eden bir kişinin ailesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen oran üzerinden ödenen ölüm yardımı, hayatın zorluklarını hafifletmek için tasarlanmış bir hizmettir. Aynı zamanda, cenaze hibeleri olarak adlandırılan ödemeler de, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası kapsamındaki bir kişinin ölümü halinde cenaze masraflarını karşılamak için Aile, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi değişim oranının artışı ile belirlenir. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var, ölüm yardımı için başvurulabilecek zaman aşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, ölüm aylığı almak isteyen yararlanıcıların beş yıl içinde başvurmaları gerekmektedir.İş Kazası veya Meslek Hastalığına Bağlı Ölümlerde Yakınlara Tazminat Ödeniyor! Sigortalıların yakınları, iş kazası veya meslek hastalığına bağlı ölüm durumunda vefat tazminatı alabilecek. Ayrıca, maluliyet geliri, maluliyet ve yaşlılık aylığı alırken ölüm durumunda da tazminat ödeniyor. Sigortalıların yaşlılık, maluliyet ve ölüm aile sigortası primlerinin bir yıldan fazla bildirilmiş olması durumunda da tazminat ödeniyor. Ancak, ilk iki maddede belirtilen durumlar için sigortalı olması gerekmekte. Ayrıca, 3. maddede belirtilen durumda; yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortası primi beyan edenlerin en az bir yıl içinde sigortalılık yaptırmaları gerekmez. Bu şartlar doğrultusunda ölüm tazminatı alabilecek olan kişiler birinci derece yakınları olarak belirlenmiştir.