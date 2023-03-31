MAGAZİN
31 Mart 2023 - 12:00

Yıllarca merak ettik durduk! Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı... O isim bakın kim çıktı! Herkes şaştı kaldı

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda olduğu Var Mısın Yok Musun adlı programda Hamdi Bey yediden yetmişe oldukça fazla merak ediliyordu. Yayınlandığı zamanlarda fenomen haline gelen yarışmada Acun Ilıcalı Hamdi Bey'den telefondan teklifler alıyordu. Hamdi Bey'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
31 Mart 2023 - 12:00
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Yıllarca merak ettik durduk! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i yıllar sonra ortaya çıktı... O isim bakın kim çıktı! Herkes şaştı kaldı
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Vizyona girdiğinde oldukça ses getiren Var Mısın Yok Musun'da Hamdi Bey'in kim olduğu merak konusu oldu. Efsana yapımlar arasında yer alan Var Mısın Yok Musun'da Acun Ilıcalı'ya teklif yapan Hamdi Bey'in kim olduğu belli oldu.

hamdi bey



2007-2010 seneleri arasında ekranlara yer alan programda Hamdi Bey, Acun Firarda'da 'Feridun' adıyla kamera arkasında yer almış.

Hamdi Bey'e dönüşen Birol Doğan, Var Mısın Yok Musun'da Fifty Cent, Adriana Lima ve Christina Aguilera gibi dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.

Acun Medya çalışanı Birol Doğan da bir süre Survivor Panorama'da kamera arkasındaydı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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