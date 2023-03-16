Yıllarca Mesut Komiser'i oynamıştı! Yeni dizisi ortaya çıktı: Diziyi o dilde oynayacak!

Ünlü oyuncu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakterinden sonra yeni bir dizi projesinde yer alacak













Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisindeki Mesut Komiser rolünün yanı sıra Tetikçinin Oğlu adlı yeni bir dizi projesinde yer alacak. Dizide İskender adlı bir Diyarbakırlı iş mafya babasını canlandıracak olan Çoruh, karakteri için Kürtçe öğrenmeye başlamıştır. İş insanı İskender, karanlık işlerle uğraşan ve iş birliği yaptığı adamlara tersanesinde çiğ köfte bile yoğuran renkli bir karakter olarak tasvir edilmektedir.FOX kanalında mart sonuna kadar yayınlanacak ve yazar ekibi arasında Çukur dizisinin yazarı Gökhan Horzum ve Kansu Gül, Halil Tekeş, Damla Şahin Duralı ve Emre Örs gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, dizinin başrol oyuncusu Çoruh Kürtçe kelimeler ve aksan üzerinde çalışarak rolünün hakkını vermeye çalışacakkadroda Timuçin Esen, Genco Özak, Serhat Kılıç, Sezin Akbaşoğulları, Baran Can Eraslan, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan, Kaya Akkaya ve Aybike Turan gibi birçok ünlü isim yer alacaktır. Dizide İskender'in büyük savaşı ve oğlu Yiğit'e karşı duyduğu intikam yemini konu edinilecektir. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizide, Hilmi Cem İntepe ve Nükhet Duru da konuk oyuncu olarak yer alacaklardır. Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu için eşi Özge Çoruh ve kızı Turna ile Bodrum'a taşınmıştır.