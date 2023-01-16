Yıllarca oturduğu koltuktan atılmıştı! Seren Serengil'in yeni adresi belli oldu... Artık o programda yer alacak: Annesi ateş püskürmüştü!

Söylemezsem Olmaz programından kovulan Seren Serengil, yeni adresi olan YouTube'da program yapmaya hazırlanıyor.
ÜNLÜ YORUMCU SEREN SERENGİL, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA KOVULMASININ SEBEBİNİN MOBİNG OLDUĞUNU VE YENİ PROJELERLE EKRANA GERİ DÖNECEĞİNİ DUYURDU.
Söylemezsem Olmaz adlı televizyon programının yorumcusu olan Seren Serengil, programda kendisine mobing uygulandığı iddiasıyla kovulmuştu. Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programda kendisine yönelik uygulanan mobing nedeniyle ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden ekrana döneceğini duyurdu. Ancak bu kez Seren Serengil, kendisinden önce problem yaşadığı Bircan Bali ve Arto gibi programlar yerine YouTube kanalında ekrana dönecek. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sisi lakaplı Seyhan Soylu ile birlikte program yapacağını açıkladı. Henüz programın adı ve başlangıç tarihi açıklanmadı. Bu haber hayranları tarafından merakla bekleniyor.
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programından kovulması sonrasında YouTube kanalında ekrana dönecek. Ancak programın adı ve başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni programında Seyhan Soylu ile birlikte olacağını açıkladı. Bu haber, Seren Serengil'in hayranları tarafından merakla bekleniyor. Seren Serengil ile birlikte yapacağı programda, onun yıllarca süren televizyon yayın hayatındaki deneyimi, yorumculuk becerisi ve seyirciye sunduğu eğlenceli içerikleriyle, izleyicilerin ilgisini çekecektir. Seren Serengil'in hayranları, onun yeni projesine merakla ve sabırsızlıkla bekliyor.