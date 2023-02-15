SAĞLIK
15 Şubat 2023 - 22:00

Yıllarca yanlış yapmışız! Yumurtayı sakın buzdolabında saklamayın: Ünlü şef zararlarını bir bir açıkladı!

Herkesin doğru bildiği yanlışlara bir yenisi daha eklendi. Bazı besinler buzdolabına girerken, bazı besinler ise oda sıcaklığında saklanması gerektiğinden kimsenin bilmediği gerçekler ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin buzdolabında sakladığı yumurta bakın nerede durması gerekiyormuş?

SAĞLIK
15 Şubat 2023 - 22:00
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Yıllarca yanlış yapmışız! Yumurtayı sakın buzdolabında saklamayın: Ünlü şef zararlarını bir bir açıkladı!
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Besinlerin sağlıklı saklanması için oda sıcaklıkları önemli rol oynarken bazı meyveler hemen buzdolabına konurken bazılarının ise konmaması yönünde bilgiler yer alıyor. Besinlerin doğru şekilde saklanmasıyla beraber ömürleri uzarken her besinin buzdolabında durmaması ise doğru değildir. Kayısı, armut, avokado, muz, kivi, kavun, nektarin, şeftali, hurma, ananas, erik, ayva oda sıcaklığında bırakıldığında olgunlaşmaya devam edeceğinden olgunlaşma tamamlanmasıyla beraber buzdolabına konması tavsiye ediliyor. Bununla beraber ise yumurta herkes tarafından buzdolabında saklanırken yanlış olduğu söylendi. İşte yumurtanın saklama alanına ait doğru bilgiler haberimizde yer almaktadır.

yumurta nerede saklanır?



Ünlü şef James Martin katıldığı televizyon programında yumurtaların buzdolabına konmaması yönünde açıklamalarda bulundu. Yumurta kabuklarının gözenekli olduğundan ötürü buzdolabının tatları emeceği belirtildi. Herkesin doğru bildiği yanlış çıkmasıyla beraber yumurtaların oda sıcaklığında saklanması gerektiği besin değerini yükselttiği bilgisi verildi. Sıcaklığın aniden değişmesine sık sık maruz kalan yumurtaların yapısı bozulabiliyor, raf ömürleri kısalıyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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