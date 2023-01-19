Yıllardır beklenen nihayet oldu! 15-20-30 yıl çalışanlar dikkat: 174.000 TL ikramiye farkı cebinize girebilir!







3600 EK GÖSTERGE YÜRÜRLÜKTE





KIDEM TAZMİNATI FARKI 174.000TL







Devlet memuru olarak çeşitli mesleklerden vatandaşlardan beklenen 3.600 ek gösterge ile ilgili düzenleme Meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe alındı. Bu bağlamda ek göstergeleri artan memur ve emekli memurlar ne kadar fark almaları gerektiğini Tüm memurlar için ek endeks 600 puan artarken, maaşta yaklaşık 190 TL'lik bir fark olacak. Aynı zamanda, göstergelerdeki bir artış, emeklilik primlerinde bir artışa yol açmaktadır. Bazı memurlar ise 30 yıl hizmet verdikten sonra emekli oldukları süreçte 174.000 TL ikramiye farkından yararlanabilmektedir.Din adamları, Öğrenciler, Hemşireler, Sağlık dışı mezunlar, Branş Müdürleri ve Yöneticiler için ek göstergeler 2200'den 3600'e çıkıyor. Yüksek din eğitimi almış olanlar, Üniversite Öğretmenleri, Kayıtlı Hemşireler ve Polis Memurları için ek göstergeler 3.000'den 3.600'e çıkıyor. Dolayısıyla 600 puanlık ek endeks artışı olan bir kişinin emekli maaşı, olağan yüzde 30'luk maaş artışına ek olarak 260,40 TL'lik bir artışa sahip olacaktır.1 Ocak - 30 Haziran tarihleri ​​arasındaki aylık ödemelerde ek endeks artışları nedeniyle sadece bir ikramiye farkı, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri ​​arasındaki aylık ödemelerde ise ek endeks artışları nedeniyle ikramiye farkları ödenecektir. Her iki maaş faktörü yüzde 30 artış ile birlikte ikramiye farkı ödenir. Yılın Temmuz-Aralık döneminde, kendi isteğiyle emekli olanlar hariç 30 yıl boyunca zorunlu nedenlerle emekli olanlara 166 bin lira emekli maaşı artı 3 bin lira ek endeks ödenecek. Aynı zamanda çalışırken 2022 yılında emekli olacaklara ek endeks 174 bin TL ikramiye alacak.