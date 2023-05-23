Yıllardır doğru bilinen meğerse yanlışmış! Tarhana çorbasını pişirirken bu hatayı sakın yapmayın!







NEFİS Mİ NEFİS TARHANA ÇORBASI TARİFİ











Bir çorbanın lezzetini tam anlamıyla hissetmek için, onu kısık ateşte yavaş yavaş pişirmek önemli bir faktördür. Aceleci davranıp çorbanın hızlı bir şekilde pişmesini sağlamak için ocağın altını sonuna kadar açmak, yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Çünkü çorbanın lezzeti, malzemelerin birbiriyle uzun süreli bir şekilde kaynaşması ve içerisindeki aromaların tam olarak birleşmesiyle ortaya çıkar. Eğer acele edip yüksek ateşte pişirirseniz, çorbanızın lezzeti etkilenir ve tat açısından tatmin edici olmayabilir. Bu nedenle çorbayı kısık ateşte pişirerek, içerisindeki lezzetin tamamen ortaya çıkmasını sağlamak önemlidir.Tarhana çorbası için gereken malzemeler oldukça basittir:3 yemek kaşığı toz tarhana 1 çorba kaşığı salça 1 çorba kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı nane Tuz 1 çay kaşığı kırmızıbiber Tarhana çorbasını hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Bir tencereye 1 çorba kaşığı tereyağını alın ve eritin. Eriyen tereyağına 1 çorba kaşığı salçayı ekleyin ve salçayı yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu tencereye ekleyin. Başka bir kapta 1 su bardağı suya toz tarhanayı ekleyin ve karıştırın. Karışımı tenceredeki kaynar suya ekleyin. 15 ila 20 dakika arasında çorbanın pişmesini sağlayın. Pişen çorbaya 1 çay kaşığı kırmızıbiber ve 1 çay kaşığı nane ekleyin. Tarhana çorbanızı sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun! Bu tarifle kolaylıkla lezzetli bir tarhana çorbası hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz çorbanızın üzerine tereyağında kızdırdığınız nane ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Herkesin damak tadına uygun şekilde çorbanızı kişiselleştirebilirsiniz.