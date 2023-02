Yıllardır ortalıkta görünmeyen kızamık vakalarında korkutan artış! Uzmanlar, 'Çocuklarınızı aşılatın' diye uyardı..

"KIZAMIK HASTALIĞI VAKALARI ARTABİLİR"

COVİD AŞISINA KARŞI ÇIKMAK ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARINI DA ETKİLEDİ

AŞI KARŞITLARINA CİDDİ UYARI

Yıllardır görülmeyen kızamık vakaları, pandemi döneminde artan aşı karşıtlığı ve aynı zamanda çocukluk çağındaki aşılamalardaki oranların düşmesi, düzensiz seyahatler ve aşı takibinin zorlaşması nedeniyle yeniden ortaya çıktı. Türk Pediatri Kurumu'nda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, yıllardır ilk kez bir kızamık hastasını hastaneye yatırdığını ve kızamık aşılama oranının yüzde 95'in altına düşmesi halinde salgının geri dönebileceğini söyledi. Kızamık aşısı, TC Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen çocukluk çağı aşılama takviminde yer almakta olup, çocuklarıda görülen ve viral hastalık olarak tanımlanan kızamıktan korumak için 9 ay, 1 yaş, 4 yaş ve 6 yaşlarında yapılmaktadır. Yüzde 99 koruma sağlayan ve 1960'lı yıllardan beri güvenilerek kullanılan kızamık aşısı, pandemi sonrasında aşı direnci nedeniyle çocuklarını aşılamayı reddeden aileler tarafından uygulanmıyor.Türk Pediatri Kurumu'nun başkanlık görevini yürüten ve aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, ülke genelinde yaklaşık yüzde 98 oranında artan aşılanma oranının son dönemde azalmaya başladığını ve kızamık salgını ile ilgili bazı risklerin ortaya çıktığını söyledi. Yıllar sonra ilk kez bir gün önce kliniklerinde aşı sıkıntısı olmasından dolayı kızamık hastası bir çocuğu hastaneye yatırmak zorunda kaldıklarını anlatan Prof. Dr. Çokuğraş, "son bir ayda kızamık vakaları her yerde artıyor" diye konuştu.Türkiye'deki çocuklarda aşılanma oranının birçok Avrupa ülkesine nazaran daha iyi bir durumda olduğunu belirten Prof. Çokuğraş, "İyi derecede aşılama programımız var. Ancak son yıllarda oranın biraz düştüğünü biliyoruz" dedi. Burada örneğin kızamık için kritik sınırın yüzde 95 olduğunu belirten uzman isim, yüzde 95'in altına düşerse özellikle 90'lı yıllara düşerse kızamık salgını ihtimali artacağını ifade etti. Son zamanlarda kızamık hastalığında gerçek bir artış gördüklerini kaydeden Prof. Dr. Çokuğraş, Dün kliniğimizde böyle bir kızamık vakası gördük. Kendisi yabancı uyrukludur. Bir hasta tam olarak aşılanmamıştı. Bu gerçek kızamık. Kızamık kaldığımız süre boyunca korkulan bir hastalıktı. Her hafta kızamığa bağlı 2-3 ölümün gerçekleştiğini gördük. Bağışıklık sisteminde ciddi hasar bırakan ve zayıflatan bir hastalıktır. abii ki eski günlere dönmek istemiyoruz" dedi.Dünyadaki istikrarsızlık nedeniyle son 10 yılda sadece Türkiye'nin değil birçok ülkenin yasa dışı göçle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Prof. Çokuğraş, "Kontrolsüz göçler oldu. Göç ve kızamık vakalarında artış bize has değil. Örneğin zaman zaman küçük salgınlar oluyor. Uzak Doğu'da, Balkanlar'da ve hatta Avrupa'da salgınlar, aşı tereddütleri yaşanıyor" dedi. "Bazı insanlar gerçekten kafaları karıştığı için aşı olmuyor ya da aşı yaptırmaya itiraz ediyor. Ancak bazıları esasen aşı karşıtıdır. Bu kişilerin sayısındaki dramatik artış nedeniyle çocukluk çağı aşılama oranları düşüyor." diyen uzman isim, "Bunu özellikle Covid pandemisinde yaşadık. Kovid aşılarına direnç çocukluk aşıları için de yapıldı. Aşısı bilinen bir hastalık varsa bu çocuğa aşı yapmamı diyorsanız bu insanlık suçudur. Hastalığa doğal yoldan yakalanmak normal, buna karşı bağışıklık geliştirmek normal, bazen olabiliyor ama hayatı tehdit eden komplikasyonların olmayacağını asla tahmin edemezsiniz." diye konuştu.Öte yandan enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, 2 ila 10 günlük kuluçka döneminin ardından yüksek ateş ve kızarıklık şeklinde kendini gösteren kızamıkta döküntünün 3-4 gün sürdüğünü, ardından kabuklanıp kabuklaştığını söyledi. İkinci günden sonra ateş düşmeye başladığını ve hastalığın 10 gün içinde düzeldiğini aktaran Dr. Mamçu, kızamık bir virüs olduğu için antibiyotik gibi bir tedavisinin olmadığını söylüyor.Uzm. Dr. Mamçu, Türkiye'nin kamu sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde bulaşıcı hastalıkları aşılama yoluyla ortadan kaldıran bir ülke olduğunu gösterdiğini belirterek ailelerin zamanında aşı olabilmeleri için çocukluk çağındaki hastalıklardaki önemin bilinmesi gerektiğini ve bu aşıların da hayat kurtardığını, ayrıca aşıya hazır olmaları gerektiğini aktardı. Uzman isim aynı zamanda aşının yapılmaması durumunda hastalığın ortaya çıkmaya başlayabileceğini de kaydetti.