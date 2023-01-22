Yılların kahrını çeken ev hanımlarına evlilik emekliliği geliyor! En az 5.500 TL maaş bağlanacak! Bu şartları taşıyan yaşadı













SEÇENEK OLARAK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPILABİLİR

VERGİDEN MUAF OLACAKLAR

EV HANIMLARININ EMEKLİLİK BAŞVURULARINDA İSTENEN ŞARTLAR

Daha önce hiç çalışmamış olan ev hanımlarını ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. SGK 'da yer alan açıklamada ev hanımlarının emeklilik dilekçesi verebilecekleri belirtildi. Bu emeklilik çalışmasında maaşın türüne göre diğer emekli maaşlarından farklı olarak en düşük maaş 5500 TL olacaktır. Emekliliğe hak kazanan ev hanımlarına da emekli maaşı bağlanacak. Bu kapsamda birincisi prim ödeme opsiyonu iken, ikincisi ise evlerinde üretim yaparak satış yapma opsiyonudur.Ev hanımları isteğe bağlı poliçeler kapsamında da emekli olabilirler. 2008'den beri isteğe bağlı sigortalı kadınlar 4B'ye yani Bağ-Kur'a üye sayılıyor. Bu nedenle SSK'lılardan daha fazla prim öderler. Daha önceki yıllarda ikramiyesiz çalışmış olanlar 3,5 yıldan az süre ile ikramiyeli emekli olabilirler. İkramiye ödemelerine ilişkin olarak belirlenen tutar, o yıl yürürlükte olan asgari ücret üzerinden hesaplaması yapılır.Emekli ev hanımlarına tanınan hak kapsamında vergiden muaf esnaflık yönetimi seçeneği de bulunmaktadır. Evinde kendi üretimini yapan kadınlar esnaf muafiyetinden yararlanır. Tüccar Muafiyet Belgesi olan kadınlar ders kitabına başvurarak vergi ve sigortadan muaf olabiliyor.Daha önce hiç çalışmamış ancak emekli olmak isteyen kadınlar belirli şartları yerine getirerek emekli olabiliyorlar. Türkiye'de 4A, 4B ve 4C olmak üzere 3 farklı emeklilik sistemi bulunmaktadır. Bu kapsamda iş durumunuza ve pozisyonunuza göre bu üç sistemden birine yerleştirilebilirsiniz. Bu 3 program kapsamındaki emekliler için gereksinimler değişiklik göstermektedir. Sigortası olmayan veya son ödeme tarihini kaçıran kişiler emeklilik için poliçelerine dahil edilmelidir. Bu çerçevede emekli olmak isteyen kişilerin ya iş kurması, bir işyerinde çalışması ya da borcunun olmaması gerekmektedir. Çalışma durumu olmayanlar isteğe bağlı teminat kapsamında emekli olabilirler. Böylelikle prim ödemesi yaparak sağlık sigortası bölgelerinden faydalanabilir ve emekli olma hakkını elde edebilirsiniz. Bu kapsamda kişilerin sahip olması gereken şartlar şunlardır: * SGK ile herhangi bir bağ bulunmaması * 50 yaş ve üzerinden olması * Dul, yaşlılık gibi maaş desteğini almaması * Herhangi bir geliri olmaması * Türkiye’de ikamet ediyor olması