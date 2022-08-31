YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:43

Yılmaz: "60 Yıllık Hayalimiz Togg Ile Gerçek Oluyor" - Samsun

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:43
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Yılmaz: “60 Yıllık Hayalimiz Togg Ile Gerçek Oluyor” - Samsun


TOGG Bursa Gemlik Tesisleri'ni ziyaret eden Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobilimiz ile gurur duyuyoruz. 60 yıllık hayalimiz TOGG ile gerçek oluyor. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları ile TOGG Bursa Gemlik Tesisleri'nde bir araya geldi. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın da iştirak ettiği tesis ziyaretinde, Başkan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarına Türkiye'nin otomobili TOGG'un serüvenini ve geldiği noktayı aktardı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un, otomobil sektöründe hayalleri gerçeğe kavuşturacağını önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “TOBB 2017 Genel Kurulu'nda Türkiye'nin otomobil hayalini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletimize söz vermiştik. Bugün oda ve borsa başkanlarımızla Gemlik Tesisini ziyaret ettik. 29 Ekim'de inşallah hayallerimizi gerçeğe kavuşturacağız” diye konuştu.





“Yerli ve milli otomobilimiz ile hayaller gerçek olacak”


Ziyarete katılan ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, “Oda ve borsa başkanlarımızın katılımıyla Gemlik'te yerli ve milli otomobilimizin üretileceği TOGG tesislerini inceleyerek bu heyecana ortak olduk. Borsamız ve üyelerimiz nezdinde, milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobilimiz ile gurur duyuyoruz. Ülkemize hayırlı olsun. Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


TOGG'un 2023 yılında yollarda olması bekleniyor.

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Haber Editörü
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