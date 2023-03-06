









YILMAZ MORGÜL EVLENDİ Mİ?







Yılmaz Morgül damatlık giydi, bakın gelini kim oldu! Evlilik pozlarına yorum yağdı! Uzun yıllardır ekranlarda olan, geçmişin bilinen seslerinden biri olan Yılmaz Morgül yaptığı hınzırlıklar ve aşırı hareketler ile son dönemlerde konuşuluyordu. Peki bu aşırı hareketli adam kiminle evlendi. Geçtiğimiz günlerde ekranda Hande Erçel ile evlenmek isterdim diye açıklamalar yapan Morgül'ün evlendiği kadın kim? İşte detaylar...Yılmaz Morgül sonunda damatlık giydi. Gelin kim oldu. Herkes bunu konuşuyor. Bir televizyon programında Yılmaz Morgül, Hande Erçel için bana evet desin demesin, onunla evlenmek isterdim, diye beyanat vermişti. Fakat gelin Hande Erçel olmadı. İşte Yılmaz Morgül'ün damatlıklı ve yanında geliniyle olan fotoğraflar. Tüm ayrıntılar haberimizde...Yılmaz Morgül evlendi mi? Sürekli evlendim evleneceğim diye diye sonunda dediğini yaptı. Damatlıklı Yılmaz Morgül'e çok şaşıracaksınız. Peki gelin kim? Herkes bunu merak ediyor. Gelin bu çılgın adama evet diyen hanımefendiye bakalım...Geçtiğimiz senenin ocak ayında annesini kaybeden ve derinden sarsılan Yılmaz Morgül hastaneye kaldırılmış ve yanına yakın arkadaşı Pelin Suade koşmuştu. Gerçek hayatta çok yakın arkadaş oldukları bilinen Yılmaz Morgül ve Pelin Suade'nin evlendiği iddia edildi.Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkı ile kamera karşısına geçen Yılmaz Morgül'e klipte yakın arkadaşı Pelin Suade eşlik etti. Klipte gelinlikli ve damatlıklı halleri dikkat çekti. Morgül ve Suade klipte gelinlik ve damatlıklı evlenen bir çifti canlandırıyor. Gerçek hayatta da çiftin evlendiği iddia edildi.