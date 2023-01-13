SPOR
13 Ocak 2023 - 18:58

Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü! Yeni Malatyaspor ile tecrübeli hoca sonuna el sıkıştı..

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, tecrübeli hoca Yılmaz Vural ile bir anlaşma sağladı.

SPOR
13 Ocak 2023 - 18:58
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Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü! Yeni Malatyaspor ile tecrübeli hoca sonuna el sıkıştı..


1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyasapor'un teknik direktörlük görevi tecrübeli hoca Yılmaz Vural'a verildi. Vural, resmi sözleşmeyi imzalamadan önce takımla antrenman yaptı. 70 yaşındaki teknik direktör en son BB Erzurum'da görev almıştı.

Yeni Malatyasapor, sezon bitişine kadar Yılmaz Vural'ın takımın başında olacağını açıkladı. Yılmaz Vural, altı aylık sözleşme imzalamasıyla birlikte Türk futboluna geri dönmüş oldu.



Yılmaz Vural Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde takımın yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Yılmaz Vural Yeni Malatyaspor ile anlaştı

İLK MAÇI BODRUMSPOR İLE

Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'un başına teknik direktör olarak geçtikten hemen sonra ilk maçına Bodrumspor ile çıkacak. 15 Ocak Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

Yılmaz Vural Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü takımını küme düşme hattından kurtarmakla geçiren Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'daki görevini takım 16. sıradayken devraldı. Spor Toto 1. Lig'de kümeden düşme ihtimali yüksek olan Malatya, son yedi lig maçından sadece birini kazandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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