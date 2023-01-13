Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü! Yeni Malatyaspor ile tecrübeli hoca sonuna el sıkıştı..













İLK MAÇI BODRUMSPOR İLE

1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyasapor'un teknik direktörlük görevi tecrübeli hoca Yılmaz Vural'a verildi. Vural, resmi sözleşmeyi imzalamadan önce takımla antrenman yaptı. 70 yaşındaki teknik direktör en son BB Erzurum'da görev almıştı. Yeni Malatyasapor, sezon bitişine kadar Yılmaz Vural'ın takımın başında olacağını açıkladı. Yılmaz Vural, altı aylık sözleşme imzalamasıyla birlikte Türk futboluna geri dönmüş oldu.Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde takımın yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı." ifadelerine yer verildi.Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'un başına teknik direktör olarak geçtikten hemen sonra ilk maçına Bodrumspor ile çıkacak. 15 Ocak Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.Teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü takımını küme düşme hattından kurtarmakla geçiren Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'daki görevini takım 16. sıradayken devraldı. Spor Toto 1. Lig'de kümeden düşme ihtimali yüksek olan Malatya, son yedi lig maçından sadece birini kazandı.