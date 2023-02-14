Yine afet yine fırsatçılık! Hedeflerinde depremzedeler var! Fırsatçılar yine pes artık dedirtti! Aman dikkat bu yöntemle depremzedeleri mağdur edecekler!







FIRSATÇILAR TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR







Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak yaşanan iki büyük deprem sonrasında 10 il depremden etkilendi ve binlerce bina yıkılırken milyonlarca depremzede evsiz kaldı. Şehirlerden ayrılmak zorunda kalan depremzedeler ev arayışlarını sürdürürken Elazığ'da fırsatçıların ortaya çıktığı öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrasında bölgede olan depremzede vatandaşlar mecburi olarak şehirlerinden ayrılmaya başladı. Yeni ev arayışını sürdüren depremzede vatandaşlar için çalışmalar sürerken Elazığ'da ev kiralarına zam yapıldığı öğrenildi. Elazığ'da 800 TL olan daire fiyatlarının 4 bin TL'ye yükseltilmesi anlaşıldıktan sonra Valilik açıklama yaptı. Valilik açıklamasına göre Elazığ'da yaşanan fahiş kira arışları sonrasında şikayet başvurularının e-Devlet sistemi üzerinden Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi üzerinden şikayet oluşturabilecekleri gibi Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet oluşturulabileceği öğrenildi. Vatandaşlar da konuya epey tepkili. 800 TL ve 1000 TL arasında değişen ev kiralarının deprem sonrasında gelen depremzedelerden sonra 4 bin TL'ye çıkması büyük tepki görürken bu kadar fırsatçılık ve zalimlik olamayacağı ile ilgili yorumlar geldi. Çok sayıda TOKİ yapıldığı ama kiraların 800 TL'den 4 bin TL'ye çıktığı söylendi.Yine vatandaşlardan Tülay Ser, ev sahiplerine ulaşılamadığını, 1000 TL'lik evlerin 3000- 5000 TL'ye çıkarıldığını, ev sahiplerinden merhamet beklediklerini belirtti. Malatya bölgesinden Elazığ'a çok sayıda depremzedenin gittiği öğrenilirken vatandaşlardan biri 3 bin TL kiraya bile tamam dediğini ama ev geniş, aidat masrafı var diye konunun farklı yerlere gittiğini, ev sahiplerinin ne kadar koparabilirse kâr diye düşündüğünü, TOKİ konutlarında bile 600 TL'ye kiraya verilen evlerin 2 bin TL'ye verildiğini söyledi. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde; 'Malatyalı hemşehrilerimizi ziyarette bulunduk. Arkadaşlarımızla da görüştük. Onlar Elazığ'ın çok iyi bir şehir olduğunu ve insanların mert olduğunu düşündüklerini, bugün 800 TL'lik evlere 3 bin TL kira istediklerini söylediler. Elazığ'ın adını çıkarmasınlar. Bu bize yakışmıyor. Depremde vatandaş mağdur oldu, devlet size daire verdi. Ev sahipleri o kiraları düşürsün. 3 bin TL kira istemek artık ayıp. Halkıma sesleniyorum. Fahiş kira artıran vatandaşlara yasal işlem uygulanacak. Kendileri bundan emin olsun. Önce doğal gazımızı yatırın, orada oturun diyorlardı, bugün ne oldu da kiraları 4-5 bin TL'ye çıkardınız. Araştırmalarımız sürüyor. Her tarafa sesleniyoruz, gelin şikayet edin. Gerekirse hakları da iptal ederiz, ceza keseriz. Ticaret İl Müdürü ile de görüşme sağladık, Bakan ne gerekiyorsa o yapılsın dedi. Ev sahipleri bu artışlardan geri dönsün, yoksa gereken her şey yapılacak. Bir TOKİ konutunda 4 bin TL kiraya daire mi verilir? 800 TL'ye kiraya veirlemiyordu. Nasıl bir anda 4 bin TL olabilir? Bir vatandaş aradı. Malatya'dan gelen bir depremzede mağdur olmuş ve Elazığ'da ev sahibine 2 bin 200 TL para göndermiş, tam gelmek üzereyken kira 3 bin TL oldu demiş. Artık bunlar çok ayıp şeylerdir.'