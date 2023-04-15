GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 12:20

Yine bayram yine fırsatçılık! Seyahat edecek vatandaş mağdur, bilet fiyatları yükseldi!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala seyahat edecek vatandaşlar bilet araştırmalarına devam ederken fiyatlar artmaya başladı. Peki biletler ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 12:20
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Yine bayram yine fırsatçılık! Seyahat edecek vatandaş mağdur, bilet fiyatları yükseldi!


Bayrama az bir vakit kala vatandaş otobüs biletlerini araştırmaya başladı. Ancak bayram öncesi bilet fiyatlarında yine artış yapıldı! Peki bayram tarifesi ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM ÖNCESİ BİLET FİYATLARI ARTTI

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaş memleketine seyahate gitmek için bilet fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Bayram öncesi şehirler arası otobüs fiyatlarına da zamlar gelmeye başladı. 



Bayram Öncesi otobüs Biletleri Artıyor

Gelen son bilgilere göre İstanbul Ankara arası otobüs biletleri 220 TL'den başlıyor ancak çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor. İzmir Ankara arası otobüs biletleri 230 TL'den, İzmir İstanbul arası 240 TL'den başlıyor. Fiyatların başlangıç rakamları böyle olsa da vatandaş daha yüksek fiyatlara bilet bulduğundan şikayetçi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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