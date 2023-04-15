Yine bayram yine fırsatçılık! Seyahat edecek vatandaş mağdur, bilet fiyatları yükseldi!







BAYRAM ÖNCESİ BİLET FİYATLARI ARTTI







Bayrama az bir vakit kala vatandaş otobüs biletlerini araştırmaya başladı. Ancak bayram öncesi bilet fiyatlarında yine artış yapıldı! Peki bayram tarifesi ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaş memleketine seyahate gitmek için bilet fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Bayram öncesi şehirler arası otobüs fiyatlarına da zamlar gelmeye başladı.Gelen son bilgilere göre İstanbul Ankara arası otobüs biletleri 220 TL'den başlıyor ancak çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor. İzmir Ankara arası otobüs biletleri 230 TL'den, İzmir İstanbul arası 240 TL'den başlıyor. Fiyatların başlangıç rakamları böyle olsa da vatandaş daha yüksek fiyatlara bilet bulduğundan şikayetçi.