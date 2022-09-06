GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 08:51

Yıpranmış Kuran-ı Kerimlere 45 yıldır hayat veriyor

Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini Erzincan'da 45 yıldır aralıksız sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın yıpranmış ve aşınmış Kuran-ı Kerimleri onararak ciltleme yapıyor.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 08:51
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Yıpranmış Kuran-ı Kerimlere 45 yıldır hayat veriyor


Erzincan'da İnönü Mahallesi Merkez Çarşısında 10 metrekarelik bodrum katta bulunan atölyesinde 45 yıllık ciltçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Orhan Ersu, Ramazan ayı münasebetiyle işlerinde yoğunluk yaşadığını belirtti. Manevi duyguların yoğun yaşandığı bu aralar 100 yıllık Kuran-ı Kerimleri yeniden okunabilir duruma getiren cilt ustası Orhan Ersu, gelişen teknolojiye karşın unutulmuş işini sürdürmeye devam etmektedir.

1923 basım tarihli, yıpranmış ve aşınmış Kuran-ı Kerim'ini yeniden eski haline kavuşturmak için ciltçiye getiren Kenan Çeribaşı, kendisi için manevi öneme sahip kitabı güvenerek emanet ettiğini belirtti. Çeribaşı, “1923 basımlı bir Kuran-ı Kerim getirdim. Orhan abi insanların manevi kıymetlerini aslında tedavi ediyor. Çok kıymetli bir meslek ile uğraşıyor. Yaklaşık 45 yıldır da bu mahalle de bu yolla hizmet veriyor. Güven de çok önemli, biz güveniyoruz bizim açımızdan kıymetli olan kitapları emanet edebiliyoruz. Çünkü bizim açımızdan gerçekten manevi değeri çok yüksek olan bir şey. Onun için emin ellere bırakmayı tercih ediyoruz” dedi.



Ciltçilik mesleğine 1977 yılında başladığını idda eden Orhan Ersu ise konuşmasında, “45 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çıraklığım dâhil 1977 yılından beri nu işe devam ediyorum. Gelen eski Kuran-ı Kerimler üzerine ciltleme yapıyorum. Tarihi eser Kur'anlar geliyor bazen. Şuan da Ramazan ayındayız ve işlerimiz sıkılaştı. Eskimiş Kur'anları getiriyorlar, yeniden tazeleyip vatandaşa teslim ediyoruz. Bu ayda manevi duygularda kabardı tabii. Vatandaş Kur'an'ını getirip bazen başında bekliyor iş bitene kadar. Yıpranmış, mesela çocuklar yırtmış Kur'an'ı biz tazeliyoruz onları. Olmayanları fotokopi çekiyoruz veya eski Kur'anlardan yeni yaptıklarımıza takviye yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ciltçilik mesleğinde çırak yetişmiyor”

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