Yiyecekleri daha sağlıklı tüketmenin yolları







Yiyecekleri nasıl daha sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz?







Hazırladığınız yiyecekleri çok daha sağlıklı ve hatta daha yağsız hale getirmenin basit yolları vardır. Hazırladığınız yiyecekleri çok daha sağlıklı ve hatta daha yağsız hale getirmenin basit yolları var. Nasıl sağlıklı bir makarna/sos kombinasyonu yapabilirsiniz? Pirinci buzdolabında saklamak neden önemlidir? Yemeğe neden limon eklenir? Marul nasıl kesilir?Birçok insan makarnadan çok korkar, ancak sağlıklı bir domates sosu gibi doğru malzemelerle yerseniz lezzetli ve besleyici olabilir. Domates ve diğer sebzelerdeki renk verici maddeler, fitokimyasallar, hastalıklara karşı koruyucu maddeler olarak kullanılır, pişirme veya ısıtma ile yok olmazlar ve bazen prostat kanserine karşı koruyan likopen içeren domates sosu gibi pişirme sonucunda daha aktif hale gelirler. Makarnayı al dente (dişe gelecek şekilde) yemek, kan şekeri seviyelerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur. Makarna bir karbonhidrattır, ancak vücudun kan şekerini düzenlemesine yardımcı olan nispeten düşük bir glisemik indekse sahiptir. Genellikle durum unundan yapılan makarna al dente pişirildiğinde glisemik indeksi daha da düşük olur, vücutta daha uzun süre sindirilir ve daha lezzetli olur. Pirincinizi soğutun, Pirinç, Asya mutfağında öne çıkan ve tüm dünyada yenen temel, yaygın bir besindir. Ancak kalorilidir. Sri Lanka'dan araştırmacılar şimdi hindistan cevizi yağında pişirip soğuk yiyerek kalori değerini %60 oranında düşürmenin bir yolunu bulduklarını iddia ediyorlar. Yöntem, pirinçteki nişastanın sindirimini zorlaştırmaya dayanıyor, böylece vücut onu parçalamak için daha fazla enerji harcıyor. Pirinç gibi nişastalı gıdalar bir enerji kaynağıdır çünkü onları yediğimizde vücudumuz onları basit şekerlere dönüştürür. Karbonhidrat açısından zengin gıdaları kan şekerini yükseltme hızlarına göre derecelendiren glisemik indeksin pirinçte yüksek olmasının nedeni budur. Araştırmacılar pirinci bir çay kaşığı hindistan cevizi yağıyla 40 dakika pişirdikten sonra 12 saat buzdolabında bekletmeyi öneriyor. Hindistan cevizi yağı ek bir koruma sağlar, çünkü yağ kendini pirincin içine iter ve hızlı sindirime karşı başka bir bariyer oluşturur. Lahanayı fethedin. Asitleme işleminde aslında sebzelerin kabuğundaki iyi bakterileri laktik aside dönüştürüyoruz, bu da onlara ekşi tadı veriyor ve onları uzun süre kötü bakterilerden koruyor. Bu süreç, enerji üreten ve çoğalan probiyotik bakterilerin büyümesini teşvik eder. Probiyotik bakteriler, bağışıklık sistemini güçlendirdikleri ve gıda emilimini artırdıkları için sindirim sistemi ve bağırsak florası için sağlıklı olan iyi bakteriler olarak kabul edilir. Ayrıca, vücuda patojenlere karşı sürekli koruma sağlarlar. Fermente sebzeler sindirim sürecine yardımcı olan sindirim enzimleri içerir ve salatalıktan turp ve karnabahara kadar neredeyse tüm sebze türlerini kullanabilirsiniz - lahanaya vurgu yapın çünkü sindirim sistemi ve bağırsak dokuları için iyileştirici yeteneklere sahiptir ve bağırsakta B12 vitamini oluşumuna yardımcı olur.Sebzeleri yağ ilavesiyle (fazla değil) yemek, vücudun A,D,E,K vitaminlerinin yanı sıra sebzelerdeki çeşitli fitokimyasalları emmesine yardımcı olur. Kaloriyi düşük tutmak için az yağlı bir sos seçtiğinizden emin olun. Örneğin tahinli havuç iyi bir seçimdir.Marulunuzu bir gün önce kesin. Eğer salata için marul kullanıyorsanız, marulu kendiniz yırtmanız ve bunu bir gün önceden yapmanız daha iyi olacaktır. Bu, sindirime yardımcı olan ve yırtıldığında bitkinin çeşitli zararlılara karşı savunması olarak ortaya çıkan fitobesinlerin (bitki besinleri) patlamasını sağlar. Marulun yırtılması, bütün bir yaprağı yemeye kıyasla antioksidan miktarını artırır. Yakın zamanda yayınlanan bir çalışma, örneğin salata seti poşetlerindeki kırık yaprakların salmonella riskini binlerce artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, kırık yapraklar bakterilerin gücünü ve enfeksiyonlara neden olma şansını artırır.