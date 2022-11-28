Yiyenler bu böreğin nasıl bu kadar çıtır olduğunu konuşuyor! Patatesli çıtır kalem börek kahvaltı sofralarının müptelası olacak!







PATATESLİ KALEM BÖREK MALZEMELERİ







TARİF

Sevilen lezzetlerden olan patatesli börekler farklı tarifler üzerine yapılırken bu çıtır tarif ise herkesin beğenisini aldı. Kalabalık kahvaltıların favorisi haline gelen çıtır patatesli kalem böreği fazla yapılıp buzluğa atılması da oldukça sık görülüyor. Kızartma zamanında yağ çekmeyen ve çıtır çıtır olan patatesli börek tarifi siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyorBir şişe sade sodaÜçgen yufka 4 adet patates Bir çay kaşığı toz biber Bir çay kaşığı karabiber Bir çay kaşığı tuz Bir yemek kaşığı sıvı yağ Bir su bardağı galeta unuKase içerisine maden suyu ve sıvı yağ alınarak karıştırılır. Bir tencere içerisine kabukları soyulan patatesler dörde bölünür ve üzerine su konularak haşlamaya bırakılır. Haşlanan patateslerin içerisine toz biber, karabiber ve tuz ilave edilir. Üçgen yufkaları temiz tezgah üzerine alınır ve fırça yardımıyla maden suyu ve sıvı yağ karışımından sürülür ve içerisine patates harcı eklenerek kalem şeklinde sarılır. En son galeta ununa buluyarak kızgın yağa atılır ve kızaran börekler peçete serili tabağa alınır. Afiyet olsun