Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 04:07

Yiyenler bu böreğin nasıl bu kadar çıtır olduğunu konuşuyor! Patatesli çıtır kalem börek kahvaltı sofralarının müptelası olacak!

Sofraların vazgeçilmez böreği olacak çıtır patatesli kalem böreği yiyenlerin beğenisini alıyor. Çıtırtısıyla hafızalara kazınan patatesli kalem böreğini yiyenler tarifini araştırmaya başladı. Vazgeçilmez patatesli kalem börek tarifi haberimizde

Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 04:07
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Yiyenler bu böreğin nasıl bu kadar çıtır olduğunu konuşuyor! Patatesli çıtır kalem börek kahvaltı sofralarının müptelası olacak!


Sevilen lezzetlerden olan patatesli börekler farklı tarifler üzerine yapılırken bu çıtır tarif ise herkesin beğenisini aldı. Kalabalık kahvaltıların favorisi haline gelen çıtır patatesli kalem böreği fazla yapılıp buzluğa atılması da oldukça sık görülüyor. Kızartma zamanında yağ çekmeyen ve çıtır çıtır olan patatesli börek tarifi siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor

PATATESLİ KALEM BÖREK MALZEMELERİ

Bir şişe sade soda



Üçgen yufka

4 adet patates

Bir çay kaşığı toz biber

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Bir su bardağı galeta unu

TARİF

Kase içerisine maden suyu ve sıvı yağ alınarak karıştırılır. Bir tencere içerisine kabukları soyulan patatesler dörde bölünür ve üzerine su konularak haşlamaya bırakılır. Haşlanan patateslerin içerisine toz biber, karabiber ve tuz ilave edilir. Üçgen yufkaları temiz tezgah üzerine alınır ve fırça yardımıyla maden suyu ve sıvı yağ karışımından sürülür ve içerisine patates harcı eklenerek kalem şeklinde sarılır. En son galeta ununa buluyarak kızgın yağa atılır ve kızaran börekler peçete serili tabağa alınır. Afiyet olsun

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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