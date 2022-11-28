Yiyenler bu böreğin nasıl bu kadar çıtır olduğunu konuşuyor! Patatesli çıtır kalem börek kahvaltı sofralarının müptelası olacak!

Sevilen lezzetlerden olan patatesli börekler farklı tarifler üzerine yapılırken bu çıtır tarif ise herkesin beğenisini aldı. Kalabalık kahvaltıların favorisi haline gelen çıtır patatesli kalem böreği fazla yapılıp buzluğa atılması da oldukça sık görülüyor. Kızartma zamanında yağ çekmeyen ve çıtır çıtır olan patatesli börek tarifi siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor
PATATESLİ KALEM BÖREK MALZEMELERİBir şişe sade soda
Üçgen yufka 4 adet patates Bir çay kaşığı toz biber Bir çay kaşığı karabiber Bir çay kaşığı tuz Bir yemek kaşığı sıvı yağ Bir su bardağı galeta unu