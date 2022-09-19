EĞİTİM
19 Eylül 2022 - 17:13

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, “Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür” açıklaması yapıldı.

EĞİTİM
19 Eylül 2022 - 17:13
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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı


2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanları yüzde 99 oranında doldu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Hem ilk yerleştirmeler aynı anda ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir" denildi.



Yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü

YÖK tarafından, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklanacağı belirtilen açıklamada, kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu hatırlatıldı.

Öte yandan YÖK'ün açıklamasında yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı şöyle paylaşıldı:
“Hem ilk yerleştirmeler aynı zamanda ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz.”

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