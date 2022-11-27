GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 17:45

YKS sınavına erken seçim engeli! ÖSYM sınav takvimini geri çekince muhalefetten tepkiler çığ gibi büyüdü

ÖSYM tarafından açıklanan 2023 sınav takviminde YKS sınavının 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtildi. Fakat MHP ile AKP kanallarının önceden seçim tarihini 18 Haziran olarak belirtmesi karışıklığa neden oldu. AKP'den gelen sınav ve seçim çakışması açıklaması sonrasında ÖSYM kafaları karıştıran konuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 17:45
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YKS sınavına erken seçim engeli! ÖSYM sınav takvimini geri çekince muhalefetten tepkiler çığ gibi büyüdü


2023 YKS sınavına hazırlanan adaylar sınav takviminin açıklanmasını heyecanla bekliyordu. Merak edilen tarihlerle ilgili açıklama dün ÖSYM tarafından yapılarak sınav takvimi yayımlandı.

YKS SINAVININ 17-18 HAZİRAN'DA YAPILMASI BELİRLENDİ

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde 2023 YKS sınavlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağı belirtildi. ÖSYM açıklamasında, "2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." sözlerini kullandı.

SEÇİM İÇİN KONUŞULAN TARİH 18 HAZİRAN'DI



Fakat ÖSYM'nin yaptığı açıklamadaki tarih önceden dillendirilen seçim tarihiyle çakıştı. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin de aynı tarihlerde yapılacak olması erken seçime gidilip gidilmeyeceğini düşündürdü. MHP Lideri Devlet Bahçeli, kesin bir dille erken seçime gidilmeyeceğini söyleyerek, "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır" sözlerini kullanmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise geçen haftaki açıklamasında, "Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılacak" ifadelerine yer vermişti.

AKP MKYK sonrasında açıklama yapan partinin sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. "Seçim takvimi değişecek mi?" sorusunu yanıtlayan Çelik, "Biz sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bu konuyla alakalı olarak ÖSYM çalışma yapıyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçim günü sınav olmayacağına göre. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

 yks ve seçim çakışması

ÖSYM O DUYURUYU KALDIRDI

Yaşanan gelişmelerden sonra ÖSYM sınav takvimiyle ilgili duyurusunu web sitesi ile Twitter hesabından kaldırma kararı aldı. Sınava hazırlanan adaylar şimdi yeni açıklama için bekleyişe girdi.

MUHALEFETTEN TEPKİ: "TAKVİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ SKANDALDIR"

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, takvim çekilince yaşananlara tepkisini ortaya koydu. Dervişoğlu konuyla ilgili, "Her gün yeni bir hadiseyle görülüyor ki; AK Parti ve Erdoğan yönetimi devleti felç etmiş, kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve uyumu sıfır seviyesine indirmiştir. ÖSYM'nin milyonlarca genci ilgilendiren sınav takvimini ilan edip tartışmalar sonrasında değiştirmesi bir skandaldır" sözlerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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