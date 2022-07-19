EĞİTİM
19 Temmuz 2022 - 12:13

YKS sonuçları açıklandı! YKS puanlarına okul puanları eklendi mi? OBP nasıl hesaplanır?

YKS sınavına giren öğrenciler bugün aldıkları puanları öğrendiler. Tercih yapmak için hazırlanan öğrenciler OBP puanları merak ediyor. AYT ve TYT puanları belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih yapmak için hazırlanıyor.

EĞİTİM
19 Temmuz 2022 - 12:13
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YKS sonuçları açıklandı! YKS puanlarına okul puanları eklendi mi? OBP nasıl hesaplanır?


YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme puanlarına okul puanları eklendi mi sorusu gündemde. Puanlarını bugün öğrenen öğrenciler tercihler için araştırmalara başladı. OBP puanını merak edenler ise nasıl hesaplanacağını haberimizden takip edebilirler. YKS, AYT, TYT ile ilgili merak edilenler...

YKS sonuçlarına okul puanı dahil mi?

YKS puanlarını öğrenen öğrenciler aldıkları puanın içinde orta öğretim başarı puanı da dahil edildi. Tercih yapacak öğrenciler aldıkları puanla tercih yapabilecekler.

YKS sonuçlarında şu bilgiler yer alıyor:



-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

-TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

-Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

2022 OBP puanı nasıl hesaplanıyor?

Ortaöğretim başarı puanı en yüksek 500 en düşük ise 250 olarak biliniyor. Diploma notunu 5 ile çarparak OBP puanını öğrenebilirsiniz. Örneğin 50 diploma puanına sahip olan öğrenciler 250, 100 puana sahip olan öğrenciler ise 500 puan alacaktır.

Her adayın OBP puanı farklıdır.

TYT puanı 150 den düşük ise TYT puanı hesaplanmaz. Tüm alanlarda puan 180 nin altında ise yine puan türü hesaplanmaz. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan  öğrencilerin AYT ve YDT' sınavına girmiş olmaları tüm alanlarda ( EA-SÖZEL-SAYISAL-DİL)  (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı 150 ve üzeri  olan öğrenciler AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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