YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar başladı: YKS ham puanın önemi nedir?

Bugün üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca genç internet üzerinden araştırmalarına başladı. En çok merak edilen konulardan biri de ham puan oldu. Peki ham puan nedir? Ham puanın önemi nedir? YKS ham puan ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YKS yerleştirme puanıYKS sınavlarında yani TYT, YDT ve AYT olarak uygulanan tüm sınav oturumlarında doğru ve yanlış cevaplar doğrultusunda hesaplanan puan türüne yerleştirme puanı denir. Üniversite sınav sonuçlarında yerleştirme puanı oldukça büyük rol oynamaktadır. Bazı üniversite bölümlerinde yerleştirme puanı baraj olarak belirlenir, bazı üniversite bölümlerinde ise taban puandır. Yerleştirme puanlarında 150 taban puanın altında kalan adayların yerleştirme puanı hesaplanmamaktadır.
YKS yerleştirme puanı nasıl hesaplanır
Üniversite sınavında yerleştirme puanı hesaplanırken en önemli etken doğru ve yanlış cevap sayılarıdır. 2 senelik ön lisans üniversite bölümleri için 150 taban puanı, 4 senelik lisans üniversite bölümleri için ise 180 taban puanı esas alınır. Belirlenen bu puanların altında kalan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmamaktadır. Yerleştirme puanı orta öğretim başarı puanında 0.15 katsayısı ile çarpılır ve ham puana eklenerek hesaplanır. Meslek lisesi okuyan üniversite adayları için ise ek puan türüyle yerleşme sağlanabilen programlara başarı puanının 0.21 kat sayısı ham puana eklenerek hesaplama yapılır.