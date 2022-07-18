YKS Türkiye birincileri Selin Aşıkiraz ve Zeynep Dila Kuyucu başarılarının sırrını açıkladı!

Bugün üç milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınav sonuçları açıklandı. Eşit ağırlık Türkiye birincisi İzmir Atatürk Lisesi 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz oldu. Selin Aşıkiraz birincilikle ilgili şöyle konuştu: 'Sınav sonucumun açıklanması ile çok mutlu oldum ve şaşırdım. İlk 15'e girmeyi bekliyordum fakat Türkiye birinciliğini hiç beklemiyordum. Çok kitap okuyordum. Sosyal hayatı geri planda bırakılması taraftarı değilim. Sürekli ders çalışınca verimli olunacağı fikrine katılmıyorum. Bu ikisini bir arada götürmek, dengede tutmak önemli' dedi. Bir diğer Türkiye birincisi de Kocaeli'nden geldi. TYT ve İngilizce alanında tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu birinci oldu.
2022 ÖSYM tarafından YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. 18 Temmuz tarihinde ise YKS sınav sonuçları yayınlandı. Açıklanan sonuçlara göre AYT eşit ağırlık alanında İzmir'de Selin Aşıkiraz birinci oldu. İzmir'in köklü liselerinden biri olan İzmir Atatürk Lisesi'nde okuyan ve bu yıl liseden mezun olan Aşıkiraz 'ın okul birincisi olduğu öğrenildi. İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, öğrencisinin birinciliğini 'çak' yaparak tebrik etti. Selin Aşıkiraz: 'Geçen yıla göre sorular kolaydı. Türkçe soruları biraz zordu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü tercih edeceğim. TYT sınavı için daha 11.sınıfta iken düzenli olarak sorular çözmeye başladım. Denemelerden devam ettim ve konu açığımı kapattım.'
Sınavdan sonra bazı öğretmenlerin internet ortamında soruları çözdüğünü dile getiren Aşıkiraz şu sözleri de ilave etti: 'İnternette yayınlanan bazı öğretmenlerin soru çözümlerinde büyük hatalar var. Ben de baktığımda 6 yanlışım vardı fakat sınav açıklandı 1 yanlışım çıktı. O yüzden kimse üzülmesin ve sınav sonucunun açıklanmasını beklesin' dedi.
Türkiye birincisi olacağımı düşünmemiştimSınav sonuçları açıklandıktan sonra şaşkına uğradığını belirten Selin 'çok şaşırdım ve mutlu oldum. İlk 15 içinde olacağımı tahmin ediyordum fakat Türkiye birincisi olacağımı hiç beklemiyordum. Çok fazla kitap okuyordum. Sosyal hayatı geride bırakmamak lazım sürekli ders çalışmanın da verimli olduğunu düşünmüyorum. İkisini dengede tutmak çok önemli. Geçmiş yıllarda profesyonel yüzüyordum. Liseye geçtiğimde bıraktım. Evde 10-15 dakika egzersiz yapıyorum' dedi.
Sabah güzel haberi işe giderken aldıkSelin Aşıkiraz 'ın mali müşavir annesi Sermin Aşıkiraz, 'kızımın başarısı ile çok mutlu oldum. Gurur verici bir durum. Selin okul hayatı boyunca hep düzenli çalışkan bir öğrenciydi. İlkokuldan bu zamana kadar hep böyle idi' derken Bilgisayar Mühendisi baba Serdar Aşıkiraz ise 'Bu sabah çok güzel haberini aldık. İşe giderken kızımın birinci olduğu haberini aldım. Kızımdan güzel bir sonuç bekliyordum fakat Türkiye birinciliği bambaşka bir şey. Selin hangi meslekte mutlu olacaksa bizlerde arkasındayız. Kızım kitap okumayı çok sever, büyük bir kütüphanesi var' dedi.
Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise öğrencisi ile ilgili 'sıralama önemli fakat sıralamadan önemli şeylerde var. Ülke ve insanlık sevgisi. Bizler öğrencilerimize bu bakış açısı ile yetiştiriyoruz. Selin de bu özellikleri taşıyan kıymetli öğrencimiz. Öğretmenleri bir derece bekliyordu. Bu konuda emeği geçen öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi ve ailesini kutluyorum. Emek ve çaba var. Bahtları açık olsun' dedi.