EĞİTİM
18 Temmuz 2022 - 23:15

YKS Türkiye birincileri Selin Aşıkiraz ve Zeynep Dila Kuyucu başarılarının sırrını açıkladı!

ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz Türkiye birincileri de belli oldu. Eşit ağırlık alanında İzmir'den Selin Aşıkiraz, Kocaeli'nde TYT VE İngilizce alanından Zeynep Dila Kuyucu birinci oldu. Başarılı olmanın sırrını açıklayan iki birinci hangi açıklamalarda bulundu? İşte tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Detaylar burada.

EĞİTİM
18 Temmuz 2022 - 23:15
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YKS Türkiye birincileri Selin Aşıkiraz ve Zeynep Dila Kuyucu başarılarının sırrını açıkladı!


Bugün üç milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınav sonuçları açıklandı. Eşit ağırlık Türkiye birincisi İzmir Atatürk Lisesi 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz oldu. Selin Aşıkiraz birincilikle ilgili şöyle konuştu: 'Sınav sonucumun açıklanması ile çok mutlu oldum ve şaşırdım. İlk 15'e girmeyi bekliyordum fakat Türkiye birinciliğini hiç beklemiyordum. Çok kitap okuyordum. Sosyal hayatı geri planda bırakılması taraftarı değilim. Sürekli ders çalışınca verimli olunacağı fikrine katılmıyorum. Bu ikisini bir arada götürmek, dengede tutmak önemli' dedi. Bir diğer Türkiye birincisi de Kocaeli'nden geldi. TYT ve İngilizce alanında tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu birinci oldu.

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2022 ÖSYM tarafından YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. 18 Temmuz tarihinde ise YKS sınav sonuçları yayınlandı. Açıklanan sonuçlara göre AYT eşit ağırlık alanında İzmir'de Selin Aşıkiraz birinci oldu. İzmir'in köklü liselerinden biri olan İzmir Atatürk Lisesi'nde okuyan ve bu yıl liseden mezun olan Aşıkiraz 'ın okul birincisi olduğu öğrenildi. İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, öğrencisinin birinciliğini 'çak' yaparak tebrik etti. Selin Aşıkiraz: 'Geçen yıla göre sorular kolaydı. Türkçe soruları biraz zordu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü tercih edeceğim. TYT sınavı için daha 11.sınıfta iken düzenli olarak sorular çözmeye başladım. Denemelerden devam ettim ve konu açığımı kapattım.'

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Sınavdan sonra bazı öğretmenlerin internet ortamında soruları çözdüğünü dile getiren Aşıkiraz şu sözleri de ilave etti: 'İnternette yayınlanan bazı öğretmenlerin soru çözümlerinde büyük hatalar var. Ben de baktığımda 6 yanlışım vardı fakat sınav açıklandı 1 yanlışım çıktı. O yüzden kimse üzülmesin ve sınav sonucunun açıklanmasını beklesin' dedi.

Türkiye birincisi olacağımı düşünmemiştim

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra şaşkına uğradığını belirten Selin 'çok şaşırdım ve mutlu oldum. İlk 15 içinde olacağımı tahmin ediyordum fakat Türkiye birincisi olacağımı hiç beklemiyordum. Çok fazla kitap okuyordum. Sosyal hayatı geride bırakmamak lazım sürekli ders çalışmanın da verimli olduğunu düşünmüyorum. İkisini dengede tutmak çok önemli. Geçmiş yıllarda profesyonel yüzüyordum. Liseye geçtiğimde bıraktım. Evde 10-15 dakika egzersiz yapıyorum' dedi.

Sabah güzel haberi işe giderken aldık

Selin Aşıkiraz 'ın mali müşavir annesi Sermin Aşıkiraz, 'kızımın başarısı ile çok mutlu oldum. Gurur verici bir durum. Selin okul hayatı boyunca hep düzenli çalışkan bir öğrenciydi. İlkokuldan bu zamana kadar hep böyle idi' derken Bilgisayar Mühendisi baba Serdar Aşıkiraz ise 'Bu sabah çok güzel haberini aldık. İşe giderken kızımın birinci olduğu haberini aldım. Kızımdan güzel bir sonuç bekliyordum fakat Türkiye birinciliği bambaşka bir şey. Selin hangi meslekte mutlu olacaksa bizlerde arkasındayız. Kızım kitap okumayı çok sever, büyük bir kütüphanesi var' dedi.

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Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise öğrencisi ile ilgili 'sıralama önemli fakat sıralamadan önemli şeylerde var. Ülke ve insanlık sevgisi. Bizler öğrencilerimize bu bakış açısı ile yetiştiriyoruz. Selin de bu özellikleri taşıyan kıymetli öğrencimiz. Öğretmenleri bir derece bekliyordu. Bu konuda emeği geçen öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi ve ailesini kutluyorum. Emek ve çaba var. Bahtları açık olsun' dedi.

Zeynep Dila: Türkiye birincisi oldu

Zeynep Dila Kuyucu, Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencisidir. TYT ve İngilizce alanında Türkiye birincisi oldu. Doktor olan annesi ve babası olan Zeynep Dila, sınav sonucunu öğrendikten sonra çok mutlu oldu. 9.sınıftan bu yana düzenli olarak ders çalıştığını belirten Zeynep Dila, bu başarısında öğretmenlerinin ve ailesinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

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'Ders tekrarları yaptım'

Zeynep Dila Kuyucu, '9.sınıftan bu yana düzenli olarak ders çalışıyordum. 12.sınıfa geldiğimde çok şey biriktirmiş oldu. TYT'ye geldiğimde derslerin %90'nını halletmiş oldum. 10.sınıfta iken her hafta bazen iki haftada bir TYT denemesi çözdüm. 11.sınıfta bu şekilde devam etti. 12. sınıfta ise sabahlayarak ders çalışmak yerine düzenli bir şekilde sınav sürecimi yönettim' dedi.

'İnterneti doğru kullanın'

Zeynep Dila, 12.sınıfta konuların en baştan ve yavaş yavaş tekrar edilmesinin doğru olacağını vurguladı. 'Bu şekilde yaparsanız eksiklerinizi belirleyeceksiniz. Birkaç saatinizi de buna ayırarak eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Zorlandığınız yapamadığınız bir konunun başına oturmak zor ben de yaşadım biliyorum. Fakat size zor gelse de gayretle sabırla yapamayacağınız hiçbir şey yok. Öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan yardım alın. İnterneti verimli kullanmaya gayret ettim. Eksiklerinizi tamamlayıp sınava girin' dedi.

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'Hepsinin üzerimde emeği var'

Bilgisayar Mühendisi bölümünü okumak istediğini söyleyen Zeynep Dila, öğretmenlerine de teşekkür etti. 'Allah rahmet eylesin. Başta Şarık Tara olmak üzere okul müdürümüz, öğretmenlerim, arkadaşlarım dahil hepsinin emeği çok fazla. Enka'nın imkanları ile 4 yıl boyunca fedakarlık gösteren, bilgileri ile bizlere doğru yola gösteren kıymetli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bütün aile üyelerimin katkısı da büyük. 18 yıl boyunca fedakarlık gösteren destekleri ile yanımda olan aileme teşekkür ediyorum' dedi.

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'Ders çalış' demedik

Doktor baba Mehmet Kuyucu 'Zeynep, öğrenim hayatı boyunca bizleri hiç üzmedi. Derslerine düzenli olarak çalıştı. Hiçbir zaman 'kızım ders çalış' ifadesini kullanmadık. Allah yolunu açık etsin' dedi. Çocukların sınav psikolojisinden etkilendiğini ve çok zor olduğunu belirten Kuyucu, ebeveynlere 'çocuklarınızın yanında olun' çağrısında bulundu.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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