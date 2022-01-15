Yoğun bakım ünitesindeki şakalaşma ölüm getirdi!

İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde çalışan hemşire Ekrem K. ile biyomedikal teknikeri Fatih K. arasındaki kalem şakalaşması ölümle sonuçlandı. İddialara gören hemşire Ekrem K., Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı ve geri vermedi. Fatih K. ise hemşireye kalemi geri getirmesini yoksa yoğun bakım ünitesinin tüm oksijen bağlantısını keseceğini söyledi. Kalem şakası inada bindi ve Fatih K. kalemini geri alamayınca dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapatarak bağlantıyı kesti.
O sırada serviste yatan hastaların durumu kritikleşti ve hastanede alarm çalmaya başladı. Yoğun bakım servisinde yatan ve entübe edilen bir hasta havasız kalınca ajite oldu. Hemşire hastasına yardım için koştu fakat ajite olan hasta kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan idari soruşturmada Hemşire Ekrem K. ile yoğun bakım ünitesinde diğer çalışanların ifadeleri alındı. Hemşire Ekrem K., meydana gelen şakalaşma yüzünden teknikerin yoğun bakım ünitesinde bulunan oksijen paneline gittiğini, daha sonra panelin kapağını açarak üniteye oksijen bağlantısı sağlayan vanayı kapattığını ve bu nedenle olayların geliştiğini anlattı.
"ÇOK PİŞMANIM"
Yoğun bakımdaki oksijen vanasını kapatarak bir hastanın ölmesine neden olan Fatih K. ise idari soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldığını ve akşamüzeri saat 16:00 sıralarında hemşire Ekrem ile karşılaştıklarını, cebindeki kalemi alması sonrası ger vermesi için ısrar ettiğini, vermeyince de oksijen vanasını kapattığını söylediği öğrenildi.
Vanayı kapattıktan yaklaşık 1 dakika sonra alarmın çaldığını söyleyen Fatih K. olay yerinden ayrıldıktan sonra hastanın öldüğünü öğrendiğini ifade ederek yapmaması gereken bir şeyi yaptığı için çok üzgün olduğunu söylediği aktarıldı.
Hastane, açılan idari soruşturma kapsamında alınan ifadeler sonrasında hastaneyle ilişiği kesilen tekniker Fatih K., için önce Sağlık Bakanlığı daha sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık ise yapılan başvuru sonrası şüpheli Fatih K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasından bir soruşturma başlattı.
O sırada serviste yatan hastaların durumu kritikleşti ve hastanede alarm çalmaya başladı. Yoğun bakım servisinde yatan ve entübe edilen bir hasta havasız kalınca ajite oldu. Hemşire hastasına yardım için koştu fakat ajite olan hasta kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan idari soruşturmada Hemşire Ekrem K. ile yoğun bakım ünitesinde diğer çalışanların ifadeleri alındı. Hemşire Ekrem K., meydana gelen şakalaşma yüzünden teknikerin yoğun bakım ünitesinde bulunan oksijen paneline gittiğini, daha sonra panelin kapağını açarak üniteye oksijen bağlantısı sağlayan vanayı kapattığını ve bu nedenle olayların geliştiğini anlattı.
"ÇOK PİŞMANIM"
Yoğun bakımdaki oksijen vanasını kapatarak bir hastanın ölmesine neden olan Fatih K. ise idari soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldığını ve akşamüzeri saat 16:00 sıralarında hemşire Ekrem ile karşılaştıklarını, cebindeki kalemi alması sonrası ger vermesi için ısrar ettiğini, vermeyince de oksijen vanasını kapattığını söylediği öğrenildi.
Vanayı kapattıktan yaklaşık 1 dakika sonra alarmın çaldığını söyleyen Fatih K. olay yerinden ayrıldıktan sonra hastanın öldüğünü öğrendiğini ifade ederek yapmaması gereken bir şeyi yaptığı için çok üzgün olduğunu söylediği aktarıldı.
Hastane, açılan idari soruşturma kapsamında alınan ifadeler sonrasında hastaneyle ilişiği kesilen tekniker Fatih K., için önce Sağlık Bakanlığı daha sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık ise yapılan başvuru sonrası şüpheli Fatih K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasından bir soruşturma başlattı.