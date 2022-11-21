Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!













BİR BÖBREĞİ İFLAS ETMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HINCAL ULUÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk basınının büyük isimlerinden Hıncal Uluç hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden emektar gazeteci, son olarak Sabah ve A Spor Gazetelerinde yazılarını yayınlıyordu.Sağlık sorunlarının ciddileşmesi sonrası 8 Temmuz tarihinde hastaneye kaldırılan ve burada yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra tedavisine başlanan Hıncal Uluç kendisini iyi hissetmesinin ardında ntaburcu edilmişti. Daha sonra yeniden fenalaşan Uluç, kısa süre sonra tekrar yoğun bakıma alınmıştı. Yakşaık olarak 1 aydır tedavi altında olan Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Usta gazetecinin ölüm haberi ise yazar Faik Çetiner'den geldi.Hıncal Uluç, böbreklerinde yaşadığı problemlerden dolayı bir süre önce tek böbreğini kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde diğer böbreği de iflas eden ve kan zehirlenmesinden dolayı yoğun bakıma kaldırılan Hıncak Uluç, entübe edilmişti.3 ay gibi bir süre önce de kalçası kırılan ve bypass ameliyatı olmak zorunda kalan Hıncal Uluç, bypass ameliyatının ardından akciğer sorunu olduğu belirlenmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 83 yaşında hayata gözlerini yuman duayen gazeteci Hıncal Uluç'a taziye mesajı yazdı. Erdoğan mesajında "Vefat haberini aldığım için çok üzüldüğüm, gazetecilik dünyamızın önemli isimlerinden Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet diliyor, saygılar sunuyorum. sevenlerine, hayranlarına, okuyucularına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.