Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı

Yoğurt, Zencefil, Zerdeçal ve Tarçın’ın Faydaları Neler?

Zencefilin Faydaları Neler?

Zerdeçalın Faydaları Neler?

Tarçının Faydaları Neler?

Hemen hemen her derede deva olan kür olarak adlandırılan tüm malzemelerden eşit oranda temin edilmesi gereklidir. Örnek vermek gerekirse, 15 gram gibi bir miktar her malzeme için yeterli olur. 15 gram zencefil, 15 gram zerdeçal ve 15 gram tarçın uygun bir cam kavanoza alınarak iyice karıştırılmalıdır. Kavanozun kapağı kapatılarak hazırlanan kür gece yatmadan 3 saat önce 1 su bardağı ev yapımı yoğurtla hazırlanan karışımdan 1 kahve kaşığı kadar eklenerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Baharatlı yoğurt tüketildikten sonra 5 bardak gibi bir miktar su içilmelidir. Karışımın tüketilmeye başlandığı gün en az 45 dakika gibi bir süre tempolu yürüyüş yapılması gereklidir. bunun yanı sıra göbek ve basenleri eriten egzersizlerin yapılması da ihmal edilmemelidir. Bu kür ve egzersizler sayesinde vücut yakımı yapması için uyarılacaktır. Karışımın tüketilmeye başlandığı günün sabahında göbeğin eridiği fark edilecektir. Yoğurt, zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımı damak tadınıza pek uymasa da sabah kalkıldığı zaman bir gün öncekinden daha zinde ve zayıflamış olacaksınız. Yapılan bu kür haftada ikiden fazla tüketilmemelidir. Çünkü fazla tüketim sonucunda vücut belli bir süre küre alışarak yağ yakımını durdurabiliyor. Zencefil oldukça etkili bir bitki olması bakımından fazla tüketilmemelidir. Bundan dolayı bir an önce yağ yakmak için her gün karışımı kullanmanız tavsiye edilmez. Bu şekilde karışım işe yaramadığı gibi yan etkilerinin olması da kaçınılmazdır. Eğer göbek bölgesi ve basenler vücuda göre daha kalın duruyorsa bu bölgeler normale dönene kadar yapılan kür haftada 1 defa uygulanabilir.Kür tüketildiği zaman vücuttaki fazla yağın vücuttan atılması için su tüketimi yapılmalı ve bu sayede idrara çıkarak fazla yağlardan kurtulmak mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra kür yapıldığı sürece yeme ve içmeye dikkat edilmesi gereklidir. Şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalardan mümkün olduğu sürece uzak durulmalıdır.• Kiloyu kontrolde tutmaya yardımcı olur. • İçeriğinde bolca vücut için yararlı vitamin ve mineral vardır. • Cilt sağlığına yönelik inanılmaz derece iyi bir besin kaynağıdır. • Osteoproza karşı iyi gelir. • Hipertansiyona faydalıdır. • Sindirim sistemininin düzenli çalışmasına iyi gelir. • Kolon kanseri için faydalıdır. • Vücutta oluşması muhtemel enfeksiyonlara karşı yararlıdır. • Diyabet hastalığı tedavisinde yardımcı faktördür.• Kilo vermek için yardımcı bir bitkidir. • Mide bulantısına iyi gelir. • İltihap önleme özelliği vardır. • Kolon ve yumrutalık kanserine iyi gelir. • Bağışıklık sistemini güçlendirir. • Astıma hastalığına iyi gelir. • Adet döneminde oluşan ağrıları hafifletir. • Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir.• Kanser tedavisi için alternatif olarak kullanılmaktadır. • Romatizma ağrılarına birebirdir. • Şeker hastalığına faydalıdır. • Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. • Kolesterolü düzenleme özelliği vardır. • Kilo vermek için yardımcıdır. • Karaciğer ve Alzheimer hastalıklarına iyi gelir. • Sindirim sisteminin sağlığının korunmasında yardımcı faktördür.Kan şekerini dengeler. Kilo vermeye yardımcıdır. Hafızaya iyi gelir. Kolesterolü dengeler. Kan dolaşım hızını arttırır. Serbest radikallere karşı savaşarak kanserli hücre oluşumunu engeller. Stres kaynaklı oluşan baş ağrısına karşı iyi gelir. Huzursuz bağırsak sendromunu engeller.