Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı

Hemen hemen her derede deva olan kür olarak adlandırılan tüm malzemelerden eşit oranda temin edilmesi gereklidir. Örnek vermek gerekirse, 15 gram gibi bir miktar her malzeme için yeterli olur. 15 gram zencefil, 15 gram zerdeçal ve 15 gram tarçın uygun bir cam kavanoza alınarak iyice karıştırılmalıdır. Kavanozun kapağı kapatılarak hazırlanan kür gece yatmadan 3 saat önce 1 su bardağı ev yapımı yoğurtla hazırlanan karışımdan 1 kahve kaşığı kadar eklenerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Baharatlı yoğurt tüketildikten sonra 5 bardak gibi bir miktar su içilmelidir. Karışımın tüketilmeye başlandığı gün en az 45 dakika gibi bir süre tempolu yürüyüş yapılması gereklidir. bunun yanı sıra göbek ve basenleri eriten egzersizlerin yapılması da ihmal edilmemelidir. Bu kür ve egzersizler sayesinde vücut yakımı yapması için uyarılacaktır. Karışımın tüketilmeye başlandığı günün sabahında göbeğin eridiği fark edilecektir. Yoğurt, zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımı damak tadınıza pek uymasa da sabah kalkıldığı zaman bir gün öncekinden daha zinde ve zayıflamış olacaksınız. Yapılan bu kür haftada ikiden fazla tüketilmemelidir. Çünkü fazla tüketim sonucunda vücut belli bir süre küre alışarak yağ yakımını durdurabiliyor. Zencefil oldukça etkili bir bitki olması bakımından fazla tüketilmemelidir. Bundan dolayı bir an önce yağ yakmak için her gün karışımı kullanmanız tavsiye edilmez. Bu şekilde karışım işe yaramadığı gibi yan etkilerinin olması da kaçınılmazdır. Eğer göbek bölgesi ve basenler vücuda göre daha kalın duruyorsa bu bölgeler normale dönene kadar yapılan kür haftada 1 defa uygulanabilir.
Kür tüketildiği zaman vücuttaki fazla yağın vücuttan atılması için su tüketimi yapılmalı ve bu sayede idrara çıkarak fazla yağlardan kurtulmak mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra kür yapıldığı sürece yeme ve içmeye dikkat edilmesi gereklidir. Şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalardan mümkün olduğu sürece uzak durulmalıdır.