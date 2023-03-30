YÖK Başkanı bizzat açıkladı: Üniversiteler 3 Nisan'da yüz yüze eğitime açılıyor!







ÜNİVERSİTELER 3 NİSAN 2023'TE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR!

DEVAM ZORUNLULUĞU YOK, HİBRİT SİSTEM UYGULANACAK







Üniversitenin açılış tarihi ile ilgili sorgulamalar milyonlarca öğrenci tarafından devam ediyor. Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle üniversitede sınıf öğretimi geçici olarak online olarak kabul edilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son açıklamasının ardından üniversitede yüz yüze derslerin tarihleri ​​belli oldu.YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan 2023 tarihinde 2022-2023 bahar yarıyılı ile ilgili kararı açıkladı. Özvar tarafından açıklanan kararlar şöyle:- Mevcut uzaktan eğitim şekli ile isteyen öğrenciler devam zorunluluğu olmadan doğrudan sınıfta ders verilebilmesine, - Yükseköğretim kurumlarının uzaktan veya bizzat ders açma kararı alarak gerekli düzenlemeleri yapmasına, - Kısıtlamanın mevcut durumda uygulanmamasına, - “Yükseköğretimde Uzaktan Eğitime İlişkin Yöntem Kanun ve Esaslar”ın 6. maddesinde belirtildiği üzere bir yarıyıl içindeki derslerin AKTS kredilik olarak en fazla %30'unun uzaktan öğretim yoluyla alınabilmesini öngörülmesine, - İstisnai öğrencilerin başka yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden öğrenciler aynı şekilde öğrenimlerine devam edebilmelerine, - Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının kararları ile misyon, proje vb. Bahar yarıyılı, yaz yarıyılı veya bir sonraki öğrenim ve öğretim döneminde bizzat alınabilmesine, - Bahar ara sınavları (öğrenciler için özel olarak yetkilendirilmiş uygulamalı eğitim içeren programlar hariç) "şeffaflık ve erişilebilirlik" ilkesine dayalı olarak uzaktan eğitim yöntemiyle çevrimiçi olarak yapılabilmesine, - Testler, ödevler, online sınavlar, projeler, öğrenme yönetim sistemi (LMS) işlemleri, LMS kullanım analitiği ve benzeri uygulamalar kullanılabilmesine, - Yarıyıl sonunda ek ders, tez izleme ve yeterlik sınavları gibi sınavların zamanı ve nasıl yapılacağı yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenmesine karar verilmiştir.