









A 101 ZİNCİR MARKETLERDEN İNANILMAZ İNDİRİMLER GELİYOR







Yok böyle fırsat: A101’e egzersiz bantlı trambolin geliyor! Aldın Aldın fırsatlarında yok yok! A101 1 Haziran 2023 kataloğu yayımlandı. A101, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biridir ve 1 Haziran 2023 tarihinde Aldın Aldın kataloğunu yayınlamıştır. Bu katalogda egzersiz bantlı trambolin gibi çekici ürünler yer almaktadır. Haberportta güncel A101 broşür içeriklerini takip ederek bu cazip indirimleri kaçırmamak mümkündür. Merak ediyoruz, 1 Haziran Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler bulunacak? İşte detaylar...ONVO 55' Ultra HD Android Smart Led Tv sadece 7.499 TL'ye satılıyor. Tecno Spark 10 PRO 8/256 GB Cep Telefonu ise 7.999 TL'ye alınabilir. Philips 32' Uydu Alıcılı Led Tv ise 4.399 TL'ye satıPlastik masa sadece 499,95 TL'ye satılıyor. Plastik sandalye ise 89,95 TL'ye alınabilir. Plastik tabure sadece 34,95 TL'ye bulunabilir. Ayrıca, plastik bahçe sehbası 54,95 TL'ye satışta. Sinek kovucu 149,95 TL'ye, sinek öldürücü 69,95 TL'ye ve rüzgar girdaplı sinek öldürücü 134,95 TL'ye alınabilir. Uzayan bahçe hortumu sadece 89,95 TL'ye bulunabilir. Triathlon markasının çeşitli ürünleri de mevcut: Triathlon Maxi Işıklı Scooter 399 TL, Triathlon Işıklı Scooter 299,95 TL, Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 749 TL, Triathlon Grafiti ve LED Işıklı Kaykay 199,95 TL, Triathlon Ahşap Kaykay 199,95 TL, Triathlon dart seti 99,95 TL, Triathlon Pilates Topu (20 cm) 19,95 TL, Triathlon 2 Tekerlekli Işıklı Kaykay 249,95 TL, Triathlon Oyuncak Bisiklet/Scooter Kaskı 49,95 TL. Ayrıca, badminton seti 69,95 TL, dizlik-dirseklik koruyucu set 42,95 TL, Triathlon Egzersiz Tekerleği 49,95 TL, Triathlon Atlama İpi 22,95 TL ve Triathlon Egzersiz Direnç Yayı 79,95 TL'ye bulunabilir. Ayrıca, SanDisk 240 GB Dahili SSD sadece 369 TL'ye bulunabilir. Son olarak, Infinix XE22 Bluetooth Kulaklık ise 279 TL'ye alınabilir. İşte diğer indirimli ürünler ve diğer ayrıntılar...SEG CM 910 / CM 9100 9 Kg Çamaşır Makinesi sadece 6.099 TL'ye satılıyor. SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu ise 5.799 TL'ye alınabilir. SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 5.099 TL'ye satışta. SEG Mekanik Silindirik Termosifon sadece 2.799 TL'ye bulunabilir. Regal Büro Tipi Buzdolabı 2.999 TL'ye satılıyor. Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi ise 399 TL'ye alınabilir. Xiaomi Air Fryer Yağsız Fritöz 4.399 TL'ye satışta. Nisanla ADH2127C Saç Kurutma Makinesi sadece 239 TL'ye bulunabilir. Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 539 TL'ye alınabilir. Kiwi KVC4108 Dik Süpürge 439 TL'ye satışta. Kiwi KFAN 7604 Klipsli Masa Üstü Fan 169 TL'ye alınabilir. Nisanla AEP 7814 Şarjlı Epilatör ise 199 TL'ye bulunabilir.Plastik masa sadece 499,95 TL'ye satılıyor. Plastik sandalye ise 89,95 TL'ye alınabilir. Plastik tabure sadece 34,95 TL'ye bulunabilir. Ayrıca, plastik bahçe sehbası 54,95 TL'ye satışta. Sinek kovucu 149,95 TL'ye, sinek öldürücü 69,95 TL'ye ve rüzgar girdaplı sinek öldürücü 134,95 TL'ye alınabilir. Uzayan bahçe hortumu sadece 89,95 TL'ye bulunabilir. Triathlon markasının çeşitli ürünleri de mevcut: Triathlon Maxi Işıklı Scooter 399 TL, Triathlon Işıklı Scooter 299,95 TL, Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 749 TL, Triathlon Grafiti ve LED Işıklı Kaykay 199,95 TL, Triathlon Ahşap Kaykay 199,95 TL, Triathlon dart seti 99,95 TL, Triathlon Pilates Topu (20 cm) 19,95 TL, Triathlon 2 Tekerlekli Işıklı Kaykay 249,95 TL, Triathlon Oyuncak Bisiklet/Scooter Kaskı 49,95 TL. Ayrıca, badminton seti 69,95 TL, dizlik-dirseklik koruyucu set 42,95 TL, Triathlon Egzersiz Tekerleği 49,95 TL, Triathlon Atlama İpi 22,95 TL ve Triathlon Egzersiz Direnç Yayı 79,95 TL'ye bulunabilir.