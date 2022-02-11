EĞİTİM
11 Şubat 2022 - 22:02

YÖK'ten flaş açıklama! Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı

YÖK tarafından yapılan duyuruda üniversiteye girişlerde uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

EĞİTİM
11 Şubat 2022 - 22:02
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YÖK'ten flaş açıklama! Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
YÖK tarafından yapılan flaş açıklamada daha önceki yıllarda uygulanan baraj uygulamasının bu sene için kaldırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada "2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak” ifadeleri yer aldı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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