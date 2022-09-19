Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından alınan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihlerinin tamamlandığı bildirildi. Tercih işlemlerini bitiren üniversite adayı, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM AİS ekranından sorgulayabilecekleri. 2022 yılı YKS sonuçları çerçevesinde 2022-2023 öğretim yılında yükseköğretim programları ek yerleştirme tercih işlemleri sona erdi. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM Sonuç duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden duyuru yoluyla yayımladı.
EĞİTİM
19 Eylül 2022 - 18:05
YÖK'ten son dakika duyurusu: YKS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı! Kontenjan doluluğu yüzde 99..
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 üniversite sınavların baraj puanı kaldırılma kararı sonrasında üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı. Açıklamada, YKS yedek yerleştirme sonuçlarının da artık erişime açık olduğu belirtildi.
EĞİTİM
19 Eylül 2022 - 18:05
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