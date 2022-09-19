EĞİTİM
19 Eylül 2022 - 18:05

YÖK'ten son dakika duyurusu: YKS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı! Kontenjan doluluğu yüzde 99..

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 üniversite sınavların baraj puanı kaldırılma kararı sonrasında üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı. Açıklamada, YKS yedek yerleştirme sonuçlarının da artık erişime açık olduğu belirtildi.

EĞİTİM
19 Eylül 2022 - 18:05
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YÖK'ten son dakika duyurusu: YKS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı! Kontenjan doluluğu yüzde 99..


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından alınan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihlerinin tamamlandığı bildirildi. Tercih işlemlerini bitiren üniversite adayı, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM AİS ekranından sorgulayabilecekleri.

2022 yılı YKS sonuçları çerçevesinde 2022-2023 öğretim yılında yükseköğretim programları ek yerleştirme tercih işlemleri sona erdi. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM Sonuç duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden duyuru yoluyla yayımladı.



YKS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı

2022 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Üniversite adayları ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekleri. ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan duyuruda adayların ek tercih sorgulama sayfasına 19 Eylül tarihinden ve saat 17.30'dan itibaren erişim sağlayabilecekleri belirtildi.

Ek yerleştirmelere ilişkin sonuç belgeleri hiç bir şekilde basılmayacağını ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği bilgisinin de paylaşıldığı açıklamada, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre programlara kabul edilmeye hak kazanan adayların kayıtları 26 Eylül - 30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında yapılacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında elektronik kayıtlara 25-28 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında izin verileceği ifade edilirken kayıt için adayların yerleşimlerinin yapıldığı yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye belirlenen süre içerisinde başvurmalarının gerekmekte olduğu aktarıldı.

Elektronik ortamda kayıt yaptıran adaylar, Üniversite tarafından yayınlanan tarihlere ve ilgili belgelere göre hareket edeceklerdir. Bu süre içinde kayıt başvurusunu yapmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt süreci ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Rehberi'ne bakınız.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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