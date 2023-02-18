EĞİTİM
18 Şubat 2023 - 01:10

YÖK'ten üniversite sınavları için flaş karar! Canlı yayında açıkladı: Bu üniversitelerde okuyanlar...

Sonrasında bir karar da üniversiteler için çıktı. Üniversite eğitimlerinin online olarak yapılmasına karar verildi. Online eğitim sistemi bazı çevrelerce tepki ile karşılandı. Peki üniversite sınavları nasıl olacak, online mı olacak? İşte üniversite sınavına ilişkin diğer detaylar ve eğtiim süreci ile ilgili ayrıntılar...

EĞİTİM
18 Şubat 2023 - 01:10
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YÖK'ten üniversite sınavları için flaş karar! Canlı yayında açıkladı: Bu üniversitelerde okuyanlar...
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YÖK'ten üniversite sınavları için flaş karar! Canlı yayında açıkladı: Bu üniversitelerde okuyanlar... Kahramanmaraş deprem felaketi nedeniyle tüm ülkede eğitim ve öğretime iki hafta ara verilmişti. 

uzaktan eğitim



Sonrasında bir karar da üniversiteler için çıktı. Üniversite eğitimlerinin online olarak yapılmasına karar verildi. Online eğitim sistemi bazı çevrelerce tepki ile karşılandı. Peki üniversite sınavları nasıl olacak, online mı olacak? İşte üniversite sınavına ilişkin diğer detaylar ve eğtiim süreci ile ilgili ayrıntılar...

üniversite

ÜNİVERSİTE SINAVLARI UZAKTAN MI OLACAK?

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından eğitim ve öğretime ara verilmişti. Üniversite eğitiminin online yapılacağı duyrulmuştu. Sonrasında ise üniversite sınavlarının online mı yapılıp yapılmayacağı sorularının yanıtlanması istenmişti. O sorulara YÖK'ten açıklama var. İşte diğer ayrıntılar...

eğitim

Yapılan açıklamaya göre üniversite sınavlarının online mı yoksa başka bir şekilde mi yapılması gerektiği konusunda değerlendirme aşamasında oldukları belirtildi. Bu aşamasında hibrit ve harmanlanmış eğitim sisteminin yapılması üzerinde duruluyor. Henüz bir karar verilmiş değil. YÖK Başkanı Hibrit eğitim sisteminin nisan ayında değerlendirileceğini açıkladı. 

Kararlaştırılan uzaktan eğitim programı 20 şubat tarihinde uygulanacak. Daha sonra nisan ayında hibrit ve harmanlanmış eğitim sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı kararlaştırılacak. 

Üniversitelerin vize sınavları ise nisan ayında yapılacak. Yani nisan ayında YÖK sınav ile ilgili bir açıklama yapacak. En son pandemi döneminde uygulanmış olan uzaktan eğitim programı bu sefer deprem yüzünden uygulanmak zorunda kalıyor. Sınavların nasıl yapılacağı nisan ayında belli olacak. 

EDİTÖR
İpek Kaba
İpek Kaba
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