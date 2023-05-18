YÖK'ten yeni duyuru: Final dönemi sınavları 1 Haziran sonrasına ertelendi!













CHP TALEPTE BULUNMUŞTU

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Bu kapsamda YÖK ise, üniversitelerde final sınav tarihi ile ilgili bir değişiklik yapmaya karar verdi. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimler için YÖK, üniversitelerde yapılacak olan final sınavının 1 Haziran tarihinden sonra yapılması yönünde bir karar alındığını bildirdi.CHP, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak olan üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönerek 26 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar yapılacak fiziki veya online sınavların iptalini talep edeceklerini yineledi. Partinin genel başkan yardımcılığını üstlenen Fethi Açıkel, yayınladığı yazılı açıklamasında "YÖK 26 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar açık-açık fark gözetmeksizin online veya fiziki sınav yapılmamasına ilişkin kararını acilen genelge çıkararak üniversite senatosuna bildirmelidir." şeklinde ifadeler kullanmıştı.