14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Bu kapsamda YÖK ise, üniversitelerde final sınav tarihi ile ilgili bir değişiklik yapmaya karar verdi. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimler için YÖK, üniversitelerde yapılacak olan final sınavının 1 Haziran tarihinden sonra yapılması yönünde bir karar alındığını bildirdi.
EĞİTİM
18 Mayıs 2023 - 15:37
YÖK'ten yeni duyuru: Final dönemi sınavları 1 Haziran sonrasına ertelendi!
YÖK, final sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılması kararını aldıklarını duyurdu.
EĞİTİM
18 Mayıs 2023 - 15:37