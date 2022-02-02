YAŞAM
02 Şubat 2022 - 12:10

Yol kenarına atılıp yakılan valizden erkek cesedi çıktı!

İzmir'de yolun kenarında yangın çıktığına dair ihbar alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikten sonra yaptıkları incelemelerde yanan cismin valiz olduğunu anlarlarken yapılan incelemelerde valizin içinde bir erkek cesedi olduğunu gördüler.

YAŞAM
02 Şubat 2022 - 12:10
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Yol kenarına atılıp yakılan valizden erkek cesedi çıktı!
Olay İzmir'in Bornova'da ilçesinde meydana geldi. Çevre yolunan bağlanan Işıkkent yol ayrımı çevresinde meydana gelen olayda otoyolun kenarındaki yeşillik bir alanda yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ettiler.




Yolun kenarındaki küçük bir bölgede etkili olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Alevlerin sönmesi sonrası yangına neden olduğu anlaşılan bir valiz ekiplerin dikkatinden kaçmadı.





Yapılan incelemelerde ise valizin içinde erkek cesedi olduğu görüldü. Bölgede olan Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı 'Olay Yeri İnceleme' ekipleri bir çalışma başlattı. 


JASAT EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları araştırmalarda cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı anlaşılırken ölen şahsın 40 yaşlarında olduğunun tahmin edildiği öğrenildi. Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi'ne (JASAT) bağlı ekipler ise cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalayabilmek için geniş çapta bir çalışma başlattı.

Valizden çıkarılan ceset, savcılık incelemesinin hemen ardından otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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