Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Göreme yolunda meydana gelen kazada sürücüsü tespit edilemeyen 50 UH 120 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın etkisiyle savrularak yol kenarına uçan otomobilin tekerlekleri koparken, otomobilde yer alan 2 kişi yaralandı. haber verilmesi üzerine olay mahaline sağlık ve jandarma ekipleri yollandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza konusu ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.