Yol ve yemek ücreti ödemek zorunlu mu? Yol ve yemek ücreti vermeyen işletmeler şikayet edilir mi?

Çalışanlara yemek ve yol ücreti verilmesi zorunlu mu?

Yemek ücreti veren işletmelere vergi muafiyeti

Yol ücretinin istisnaları

Gündemde çokça tartışılan konulardan biri de çalışanlara ödenen yol ve yemek ücretlerinin zorunlu olup olmadığıdır. İşçiler ve işverenler, kurumların çalışanlarına yemek ve yol parası verme zorunluluğu olup olmadığını ve bu ücretleri ödemeyen işverenlerin nereye şikayet edileceğini araştırmaktadır. İşçilerin hakları, 4857 sayılı İş Kanunu ile koruma altına alınmıştır. İşçiler, haklarının ve sorumluluklarının kanun ile belirlendiğini bilmelidir. Peki, işverenlerin çalışanlarına yemek ve yol ücreti verme zorunluluğu var mı?4857 sayılı İş Kanunu ile çalışanların hak ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu çerçevede işçilerin; maaş, sigorta, yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, mesai ücreti, işe dönüş hakkı ve ara tatil hakkı bulunmaktadır. İşçi yan haklarının bir kısmı zorunlu tutulurken bazıları ise işverenin takdirine ya da iş sözleşmesinde belirtilen esaslara bağlıdır. Sosyal güvenlik ve sağlık sigortası zorunlu yasal haklar arasında yer alırken; yemek ücreti, yol parası, spor salonu üyeliği ve çocuk bakım ücretleri isteğe bağlı olarak ödenen bedellerdir. İş Kanununa göre işverenler, çalışanlarına asgari ücretin altında olmamak kaydıyla maaş ödemekle yükümlüdür. Maaş dışında yapılacak olan bütün ödemeler iş sözleşmesi çerçevesinde belirlenir ve zorunlu değildir. Bu bakımdan yemek ücreti ve yol parası zorunlu bir ödeme değildir.Çalışanlarına yemek parası veren işletmeler Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir vergisinden istisna tutulur. Çalışanlarına yemek ücretini nakit olarak değil de Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant ve Setcard gibi yemek kartları ile veren kurumlar; SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi ve Damga Vergisi‘nden muaf tutulmaktadır.İşverenler, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışanlarına yol ücreti vermek zorunda değildir. Fakat çalışanın iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde yol ücreti belirtiliyorsa, işveren bu hizmeti sağlamak zorundadır. Yol ücreti hizmetinde gece vardiyasında çalışan kadın işçilerin durumu istisna teşkil eder. Bu şartlar, Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte belirlenmiştir. Ulaşım hizmeti sağlayan bir kurum daha sonra bu hizmeti sonlandırdığında sorunlarla karşılaşabilir. Ulaşım hizmetini sürekli hale getiren işletmeler, çalışanlara sormadan bu hizmeti sonlandırırsa çalışma şartlarında esaslı değişiklikler yapmış sayılır. Bu durumda işçiye haklı olarak sözleşme fesih hakkı doğar. Bu durumun ortaya çıkmaması için işverenin hizmeti sonlandıracağı durumlarda işçilerinden onay alması gerekmektedir.