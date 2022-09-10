Yol verme kavgasına aileler karışınca, ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsünün yol verme yüzünden başlattığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların ailesi ve yakınları da karışınca ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ekibi yollandı. Ekiplerin müdahalesi ile kavga ayrılırken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar mobil cihaz kamerası ile görüntülendi.