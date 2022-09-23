Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan serbest kaldı!













Eli bıçaklı saldırgan motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçakladı!

İstanbul Ümraniye'de bir motosikletçi ile bir minibüs şoförü arasında korkunç bir olay yaşandı. Yaşanan olayda, minibüs şoförü motosiklet kullanan Berke D.'ye çarptı. Minibüsün kendisine çarpması sonrası motosiklet sürücüsü minibüs şoförünü uyarmak istedi fakat iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma aniden alevlenince minibüs şoförü aracına döndü ve oradan bir bıçak alarak motosikletçiye saldırmaya başladı. Anne bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı.Yaşanan arbedede minibüs şoförü elindeki bıçakla motosiklet sürücüsünü tam 7 yerinden bıçakladı. Berke D. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken gerçekleştirilen bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, polis tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan saldırganın serbest bırakıldığı öğrenilirken saldırıya uğrayan Berk D., kendisinin daha hastaneden çıkmadan saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bu insanın yakalanıp cezasının verilmesi gerektiğini söyleyen Berk D., o kişinin gerçekten çok tehlikeli olduğunu ifade etti.