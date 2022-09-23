GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 18:01

Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan serbest kaldı!

Ümraniye'de bir minibüs sürücüsü, trafikte kavga ettiği bir motosikletçiye bıçakla saldırdı. 7 yedinden bıçaklanan motosikletçi kanlar içinde yere yığılırken dehşet anları kask kamerasına saniye saniye kaydedildi. Saldırganın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 18:01
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Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan serbest kaldı!


İstanbul Ümraniye'de bir motosikletçi ile bir minibüs şoförü arasında korkunç bir olay yaşandı. Yaşanan olayda, minibüs şoförü motosiklet kullanan Berke D.'ye çarptı.

Minibüsün kendisine çarpması sonrası motosiklet sürücüsü minibüs şoförünü uyarmak istedi fakat iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma aniden alevlenince minibüs şoförü aracına döndü ve oradan bir bıçak alarak motosikletçiye saldırmaya başladı. Anne bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı.



Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan

Eli bıçaklı saldırgan motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçakladı!

Yaşanan arbedede minibüs şoförü elindeki bıçakla motosiklet sürücüsünü tam 7 yerinden bıçakladı. Berke D. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken gerçekleştirilen bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, polis tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan saldırganın serbest bırakıldığı öğrenilirken saldırıya uğrayan Berk D., kendisinin daha hastaneden çıkmadan saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bu insanın yakalanıp cezasının verilmesi gerektiğini söyleyen Berk D., o kişinin gerçekten çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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